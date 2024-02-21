撕廣告可抽3C！桃園去年收到6591公斤違規小廣告

桃園市環保局鼓勵民眾撕除違規小廣告，只要撕滿2公斤、約200張A4廣告紙，即可兌換50元等值商品與抽獎券，去年參與人數597人，撕除6591公斤、約65萬張違規小廣告，環保局今天公開抽獎，共抽出38位得獎者，分別可獲得65吋液晶電視、平板電腦、智慧型手機及變頻微波爐等多項獎品。

環保局統計，去年清除違規廣告物共86萬2465件、罰鍰644萬元，其中依廢清法告發1030件、罰款367萬元，電信法停話7166件及不動產經紀業管理條例法69件，罰鍰為277萬元。

為鼓勵民眾加入撕除小廣告行列，只要撕滿2公斤即可換取50元等值商品與抽獎券，去年參與活動人數共597人，撕除6591公斤、約65萬張違規小廣告。

環保局長陳世偉表示，為避免違規小廣告影響市容及交通安全，環保局除依廢棄物清理法告發違規張貼者，也透過與電信業者合作，依電信法規定停話處分，另亦跨機關移請地政局以不動產經紀業管理條例依法裁罰，藉著提高罰款降低不肖業者心存僥倖違規張貼、破壞市容整潔的行為。

環保局表示，今抽出的中獎名單及領獎方式，將於22日公布在環境管理處官網，得獎者可於3月29日前，憑摸彩券正本及身分證，至環管處領獎，逾期未領獎視同放棄。