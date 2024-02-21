影／後龍攻炮城24、25日兩晚登場 媽祖金幣等你來拿

元宵節即將到來，苗栗縣政府與後龍慈雲宮將從23日起一連三天推出「攻炮城」慶元宵活動，時間從晚間7點到10點；攻炮城是苗栗後龍特有民俗，2009年登錄為苗栗縣無形文化資產，成為後龍地區元宵節最具特色的節慶活動。今年攻炮城安排在24、25日兩晚進行，最大獎是近萬元的媽祖金幣，廟方歡迎鄉親、遊客前來試手氣，有機會拿到金幣、家電等大獎。

苗栗縣文化觀光局與慈雲宮上午在宮前廣場為今年攻炮城系列活動宣傳，並請來多次在國際比賽獲冠軍的後龍國小扯鈴隊演出，精湛的動作贏得掌聲；苗栗副縣長鄧桂菊、縣議長李文斌及多名縣議員、後龍鎮長謝清輝等人都到場，廣邀各地民眾到慈雲宮參加攻炮城盛會，在元宵佳節同樂。

慈雲宮表示，攻炮城慶元宵活動23日晚間安排猜燈謎聯歡晚會，24、25日晚間攻炮城，攻進炮城的獎品有多種家電，最大獎是價值近萬元的媽祖金幣。23、24日活動會場從下午5點起發放金龍迎春慶元宵DIY燈籠，請民眾排隊領取，一人一個，每天限量1000個，發完為止；相關訊息可上FＢ「後龍慈雲宮」粉絲專頁查詢。

苗栗文觀局表示，「慈雲宮攻炮城」源於200多年前，當時因後龍地區瘟疫肆虐，地方人士向當地信仰中心慈雲宮主神媽祖婆祈求庇祐，依指示在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮，透過鞭炮硝火產生消毒作用，藉此驅趕瘟神，後人沿襲傳統每年辦理，並於2009年登錄為苗栗縣無形文化資產。

鄧桂菊等人一同體驗以排炮扔擲炮城，結果李文斌率先攻進炮城，開心贏得媽祖金幣。

往年民眾只要準備排炮到場扔擲就可參與慈雲宮攻炮城，但有時會出現擲中者身分無法確認的爭議，近年來廟方都提供號碼貼紙，參與攻炮城的民眾150元可購買50張編號貼紙貼在排炮上，方便確認擲中者的身分。