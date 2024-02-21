內壢火車站旁人氣公園完工圍籬未拆惹民怨 區公所：工程延宕3月中啟用

桃園中壢星河親子公園位在內壢火車站及家樂福周邊，每到假日總吸引大小朋友前往遊憩，但因使用率高遊具老舊破損，去年8月開工整建，原預計12月底完工，不過有民眾施工通知還有圍籬公告日期已經過期，希望盡速拆除圍籬開放。中壢區公所回應，因天候因素施工延宕至今年1月中旬，現正辦理驗收缺失改善，預計3月中旬開放。

衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，針對遊戲場逐一檢查，先前桃園公園遊具檢驗不合格有46處，市府逐一修建改善，市議員謝美英說，星河親子公園去年8月啟動修繕工程，預計去年底完工，不過春節期間頻頻接獲民眾反映工地圍籬未撤，今年寒假小朋友無法到公園玩耍，一直探詢完工時間。雖然中央突如其來的規定造成許多不便，但基於安全考量陣痛期值得。

中壢公所公園管理課長李永洲表示，工程原訂去年底完工，但施工過程中因受天候影響及施作延宕情形等因素，於今年1月中旬完工，目前辦理驗收程序廠商刻正驗收缺失改善。工程於驗收合格並取得兒童遊戲場安全合格檢驗報告後，預計於今年3月中旬開放使用，維護市民公園使用品質及安全。

李永洲說，工程為公園整體環境優化改善，內容包括體健遊具設施、鋪面地坪改善、新設景觀地景綠美化、意象燈箱設計等，工程經費約1336萬元，整體優化完成後，除提升公園設施使用安全性，同時增加綠化及多元使用活動空間，期能讓公園服務機能更加完善，增加親子間的互動與情感交流，提升在市民朋友們對於公園的認同感及生活品質。

謝美英表示，這次遊戲場改善則是產官攜手合作，未來公園內將有一區遊戲場域是由日月光公司回饋地方，她相當期待改建完成的景觀、遊具，相信未來星河公園會是中壢新地標。