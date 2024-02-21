快訊

想防止孩子花錢如流水 父母「3NG行為」絕對不能做

鄭運鵬逆轉勝！徐千晴酸「詐團」判賠15萬 高院：連簡單查證都不做

傅崐萁拂曉出擊卻突然縮手 「二字」之差遭周萬來擋下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內壢火車站旁人氣公園完工圍籬未拆惹民怨 區公所：工程延宕3月中啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢星河親子公園去年8月開工整建，原預計12月底完工，因天候因素施工延宕至今年1月中旬，現正辦理驗收缺失改善，預計3月中旬開放。圖／謝美英提供
桃園中壢星河親子公園去年8月開工整建，原預計12月底完工，因天候因素施工延宕至今年1月中旬，現正辦理驗收缺失改善，預計3月中旬開放。圖／謝美英提供

桃園中壢星河親子公園位在內壢火車站及家樂福周邊，每到假日總吸引大小朋友前往遊憩，但因使用率高遊具老舊破損，去年8月開工整建，原預計12月底完工，不過有民眾施工通知還有圍籬公告日期已經過期，希望盡速拆除圍籬開放。中壢區公所回應，因天候因素施工延宕至今年1月中旬，現正辦理驗收缺失改善，預計3月中旬開放。

衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，針對遊戲場逐一檢查，先前桃園公園遊具檢驗不合格有46處，市府逐一修建改善，市議員謝美英說，星河親子公園去年8月啟動修繕工程，預計去年底完工，不過春節期間頻頻接獲民眾反映工地圍籬未撤，今年寒假小朋友無法到公園玩耍，一直探詢完工時間。雖然中央突如其來的規定造成許多不便，但基於安全考量陣痛期值得。

中壢公所公園管理課長李永洲表示，工程原訂去年底完工，但施工過程中因受天候影響及施作延宕情形等因素，於今年1月中旬完工，目前辦理驗收程序廠商刻正驗收缺失改善。工程於驗收合格並取得兒童遊戲場安全合格檢驗報告後，預計於今年3月中旬開放使用，維護市民公園使用品質及安全。

李永洲說，工程為公園整體環境優化改善，內容包括體健遊具設施、鋪面地坪改善、新設景觀地景綠美化、意象燈箱設計等，工程經費約1336萬元，整體優化完成後，除提升公園設施使用安全性，同時增加綠化及多元使用活動空間，期能讓公園服務機能更加完善，增加親子間的互動與情感交流，提升在市民朋友們對於公園的認同感及生活品質。

謝美英表示，這次遊戲場改善則是產官攜手合作，未來公園內將有一區遊戲場域是由日月光公司回饋地方，她相當期待改建完成的景觀、遊具，相信未來星河公園會是中壢新地標。

桃園中壢星河親子公園去年8月開工整建，原預計12月底完工，不過有民眾施工通知還有圍籬公告日期已經過期，希望盡速拆除圍籬開放。圖／謝美英提供
桃園中壢星河親子公園去年8月開工整建，原預計12月底完工，不過有民眾施工通知還有圍籬公告日期已經過期，希望盡速拆除圍籬開放。圖／謝美英提供

桃園 親子

延伸閱讀

Google員工悄悄被AI取代？科技巨擘獲利創紀錄 但又砍千人

安倉營造 手握百億案量

高市81期重劃區3月底前完工 打造大寮新都心

花蓮山海劇場打造部落互助基地 第一期工程於年底完工

相關新聞

鼓勵民眾撕廣告抽3C 桃園去年收到6591公斤違規小廣告

桃園市環保局鼓勵民眾撕除違規小廣告，只要撕滿2公斤、約200張A4廣告紙，即可兌換50元等值商品與抽獎券，去年參與人數5...

影／後龍攻炮城24、25日兩晚登場 媽祖金幣等你來拿

元宵節即將到來，苗栗縣政府與後龍慈雲宮將從23日起一連三天推出「攻炮城」慶元宵活動，時間從晚間7點到10點；攻炮城是苗栗...

桃園魯冰花季24日登場！賞花3主題旅行 交管停車看這裡

又是桃園魯冰花盛開季節，2024桃園魯冰花季節自24日起將在龍潭區大北坑、三水與三和社區展開，預計將吸引大量遊客進入龍潭...

內壢火車站旁人氣公園完工圍籬未拆惹民怨 區公所：工程延宕3月中啟用

桃園中壢星河親子公園位在內壢火車站及家樂福周邊，每到假日總吸引大小朋友前往遊憩，但因使用率高遊具老舊破損，去年8月開工整...

斥資近5千萬 2024桃園燈會今晚亮了

2024桃園燈會今晚7時點燈，開幕式活動將在南昌森林公園舉行，除了華麗磅礡的燈光展演，還有精彩的舞龍表演、馬戲團和藝人歌...

豆子埔溪變「牛奶河」 環保局追查竟是建商偷排水泥

新竹縣昨天有民眾發現，豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路路段，竟浮出不明乳白色液體，且還有沒泡開的白色粉末，整條河宛若用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。