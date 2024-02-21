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豆子埔溪變「牛奶河」 環保局追查竟是建商偷排水泥

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣昨天有民眾發現，豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路路段，竟浮出不明乳白色液體，且還有沒泡開的白色粉末。圖／取自竹北大小事
新竹縣昨天有民眾發現，豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路路段，竟浮出不明乳白色液體，且還有沒泡開的白色粉末。圖／取自竹北大小事

新竹縣昨天有民眾發現，豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路路段，竟浮出不明乳白色液體，且還有沒泡開的白色粉末，整條河宛若用奶粉泡不開的「牛奶河」，新竹縣環保局到場稽查，發現是一處營建工地排出的水泥汙水，當下除要求業者立即停止排放外，也將依水汙染防治法第30條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

長期關注豆子埔溪汙水的議員朱健銘指出，豆子埔溪遭受汙染事件層出不窮，雖然這次地段不同，但又同樣是建商、營建工地排出的汙水，加上竹北那麼多建案和建設公司，只要1家違法1次，就會對環境帶來嚴重破壞。

朱健銘認為，對於建商來說罰錢事小，擺明已經準備好一筆預算讓環保局開罰，趕工對他們來說才是最重要的，被開罰的錢都當作是繳給縣府的趕工費，但環保局根據法規，也就只能罰錢，建議縣府跨局處在新竹縣自治條例中新訂定，若建商、營造工地有汙染情事，就勒令停工。

新竹縣環保局表示，前天（19日）發現豆子埔溪流出汙水後，立即派員前往稽查，發現白色汙水源自涵管地下排水管道流入豆子埔溪，現場進行埰樣PH為10.65、水溫25.6度、導電率 362us，附近巡查2處營建工地，未發現有白色汙水排放情況。

環保局昨天（20日）上午10時許，再次派員前往汙染發生地追查，並沿涵管地下排水管道溯源，發現一處營建工地放流口，確實有白色汙水流出，當下除要求業者立即停止排放外，並限期清除豆子埔溪白色汙水，後續也依違反水汙染防治法第30條規定，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

新竹縣環保局昨天到場稽查，當下除要求業者立即停止排放，並限期清除豆子埔溪白色汙水，今天水面已恢復正常。記者黃羿馨／攝影
新竹縣環保局昨天到場稽查，當下除要求業者立即停止排放，並限期清除豆子埔溪白色汙水，今天水面已恢復正常。記者黃羿馨／攝影
新竹縣豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路路段，竟浮出不明乳白色液體，且還有沒泡開的白色粉末，整條河宛若用奶粉泡不開的「牛奶河」。圖／取自竹北大小事
新竹縣豆子埔溪靠近竹北市文平路與縣政九路路段，竟浮出不明乳白色液體，且還有沒泡開的白色粉末，整條河宛若用奶粉泡不開的「牛奶河」。圖／取自竹北大小事

新竹 污水 議員

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