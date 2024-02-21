竹市龍年小提燈賣萌亮相 周六來孔廟限量發6千份

元宵節快到了，新竹市政府今年「2024龍Stay新竹過好年」設計的小提燈近日亮相，是依龍年主燈「福氣龍好」樣式設計，Q版龍模樣可愛，小提燈並採平面化設計，方便小朋友組裝。竹市府將於本周六24日下午4點在孔廟前廣場發放，限量6千份，歡迎民眾到場免費索取。

「2024龍Stay新竹過好年」燈會展期從過年前一路持續到3月10日，每晚6點至10時點亮東門城、護城河、站前廣場與新竹公園布置的各式燈飾。配合元宵節到來，市府今年推出龍年小提燈為東門城主燈「福氣龍好」為主題製作縮小版，Q版龍小巧可愛。

市府城銷處指出，今年以更為簡單化的平面設計製作小提燈，讓小朋友可以感受到DIY的樂趣，組裝完龍年小提燈後，可以跟著家長一起帶著可愛的小提燈前往東門城迎曦門，跟真正的「福氣龍好」龍年主燈合照留念，在元宵佳節留下美好的回憶。

城市行銷處長嚴翊琦說，市府也將於本周六24日下午5點至晚上8時點，在新竹公園圓形廣場舉辦元宵晚會，本周六24日、本周日25日下午1點至晚上8點更有賞櫻市集及DIY體驗活動，民眾可上「新竹市政府城市行銷處」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/seeinghsinchu掌握最新資訊。