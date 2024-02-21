新竹寶二水庫聯通管滲漏 北水局搶修完成

北水局表示，昨天進行寶二水庫聯通管滲漏開挖修補作業，經連夜搶修已完成管路裂縫修補，並於今天上午6時30分完成路面回填。

水利署北區水資源分署副分署長郭耀程向中央社記者表示，日前發現在寶二水庫聯通管路於竹83道路里程4k+250處邊坡出現滲水，懷疑有管路漏水情形，昨天廠商開挖找到漏水點，進行漏水管線修復作業。

北水局透過新聞資料指出，這次聯通管滲漏原因是鋼管銲道開裂，開裂寬度約0.4公分、長度20公分，研判是銲道經長期通水老化，且受地震及車輛通行輾壓振動造成，已進行銲道重新焊接及以鋼板補強完成，後續將加強此管路巡檢，以維護輸水功能正常。

北水局表示，此次聯通管路修補作業期間，透過適當水源調度，維持新竹地區正常供水，路面也已回填。