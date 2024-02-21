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林昭賢將卸任桃園客家局長 范姜泰基接棒

聯合報／ 記者朱冠諭賈寶楠／桃園報導
桃園市客家文化基金會董事范姜泰基將接任客家局長。圖／桃市府提供
桃園市客家文化基金會董事范姜泰基將接任客家局長。圖／桃市府提供

桃園市長張善政就任後首度調整小內閣，市府昨表示，客家局長林昭賢將轉任客家文化基金會副執行長，曾任馬英九總統府發言人、現任客家文化基金會董事范姜泰基，將接任客家局長並兼任客家文化基金會執行長，人事案3月1日生效。

市府新聞處長羅楚東說，范姜泰基是新屋子弟，有台灣大學政治學研究所碩士與台灣藝術大學表演藝術研究所碩士學位，歷任總統府發言人與行政院研考會副主委，後投入表演藝術，在膾炙人口的戲劇「茶金」、「人選之人造浪者」擔綱演出，近年擔任沈春池文教基金會副秘書長推廣文教。

桃園市是客家重鎮，客家局業務量龐大，去年舉辦世界客家博覽會廣受好評，堪稱新市府首年最重要且成功的長期大型活動；客家局長林昭賢說，他原本就是議員，感謝市長給他服務市民的舞台和機會，未來除完成中央大學客家學院碩士班學業，也可能跨區挑戰議員選舉。

羅楚東強調，市長張善政對林昭賢局長完成世客博任務和一年多來的付出表達感謝，未來轉任客家文化基金會副執行長後，會繼續借重專業，一起為桃園打拚。

客家文化 總統府發言人

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