竹縣2跳蛙公車僅1乘客 將加強宣傳

新竹縣政府因應家長陳情和議員邱靖雅提案，編列148萬元試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，不過16日開學首日搭乘數掛蛋，至今搭乘人數僅1人，縣長楊文科認為可能宣導不夠，教育局和新聞處將製作圖卡發送各校加強推廣。

縣長楊文科昨天在主管會報上詢問跳蛙公車成效，也認為民眾有需求，可能是宣傳不夠問題，指示交旅處持續觀察，學好經驗和教訓。

交旅處長陳盈州指出，已發函至竹縣教育局及苗栗縣、新竹市教育處協助宣導，並上傳ibus智慧公車便民查詢網；教育局長楊郡慈表示，上周已將相關訊息轉知給相關高中職，盡可能讓竹北鄉親知道訊息。

新聞處長魏文元說，將製作詳盡圖卡，明確標示公車每站發車時間、地點，讓教育局透過高中系統在校園群組、公布欄和多點放送。

議員邱靖雅強調，當初確有許多家長陳情交通不便，至於為何搭乘率不佳，是否宣傳或相關配套不夠，後續會和交旅處一起調查。

另，新竹客運去年底全面退出桃園市市區公車路線，市府交通局協調改由亞通客運接手，其中平鎮、中壢往返中豐路的公車5644路線，班次減少引起家長、學生抱怨，桃園市議員黃敬平昨表示，5644公車線行駛中豐路，經過很多學校，已協調交通局，開學後恢復原竹客的3分之2班次，盡量改善不便。