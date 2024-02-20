運動選手看診優免還有專人諮詢 竹縣府與中醫大簽署MOU

為使優秀運動員實現訓練目標及擁有健康身體，新竹縣政府今天與中國醫藥大學新竹附設醫院簽署「優秀運動選手醫療服務計畫合作備忘錄」，除了門診費用部份優免、手術醫療專人諮詢服務外，還提供優秀選手因運動傷害看診的預約服務，協助訓練團隊建構個人化設計的運動訓練處方與建議。

新竹縣長楊文科指出，中醫大在新竹縣已有5年時間，無論在中醫、西醫或是運動醫學都有其專業，運動傷害對選手來說十分危險，為了降低受傷所造成的威脅，縣府特別與中醫大合作，提供新竹縣優秀選手及運動團隊專業的醫療服務資源，在選手不慎負傷後，也能透過快速且完善的就醫管道，幫助選手順利康復、重返賽場，延長運動生命。

楊文科也表示，新竹縣近年運動成績表現亮眼，縣府也調整營養金、住宿補貼等各方面的補助，期望能自幼培育選手，也帶動縣內的運動風氣，期望大家都喜歡運動，讓生活變得更健康。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示，運動員最怕受傷，受傷後就需要醫療支持，醫院具有優秀的骨科、復健科還有中醫針灸科，來協助受傷的運動員復健，醫療團隊實力堅強，並有專業的運動醫學，希望能保護好新竹縣的運動員，在運動場上充分發揮。

陳自諒說，簽署合作備忘錄後，未來在新竹縣大型賽會時，將提供選手們專業醫療服務，給新竹縣的運動選手無微不至的全方位呵護，讓運動員在無後顧之憂的狀態下表現出最好的成績。