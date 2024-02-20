寶二水庫聯通管破了 每秒外洩千毫升…急調周邊水庫支援

寶二水庫埋於地下的聯通管路被發現出現漏水，大量原水從竹83線道路邊坡滲出，估算每秒滲出約1000毫升，為避免影響大新竹供水，水利署及台水公司已緊急調度永和山水庫、石門水庫、寶山水庫及調撥頭前溪溪水水源支援。

水利署北水分署表示，分署人員於竹83線道路里程4K處邊坡出現滲水，懷疑有管路漏水情形，今天已請廠商開挖已找到漏水點，並立即進行漏水管線修復作業中，預計明天中午前可修復完成，現新竹地區供水暫未受影響。

北水分署指出，寶二水庫聯通管是寶二水庫輸水至寶山淨水場重要管路，平時即納入例行設施檢查項目，近期發現滲水處附近邊坡有出水情形，昨天派員進行探查，發現管路疑有漏水情形，故今天開挖且動員廠商進行搶修作業，希望利用夜間修復完成，以避免影響供水，滲水已逐步減低聯通管壓力，以減少滲漏水量。