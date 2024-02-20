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桃市人事地震 客家局長改由「台劇演員」范姜泰基接手
桃園市政府今天下午表示，客家局長林昭賢將轉任客家文化基金會副執行長，現任客家文化基金會董事范姜泰基將接任客家局長並兼任客家文化基金會執行長，原客家文化基金會副執行長陳曉卿則轉任桃園市文化基金會，相關人事案將於3月1日生效。
市府新聞處長羅楚東表示，范姜泰基是桃園新屋子弟，學經歷豐富，擁有台灣大學社會系學士、台灣大學政治學研究所碩士與台灣藝術大學表演藝術研究所碩士學位。范姜泰基在馬英九總統時期擔任過總統府發言人與行政院研考會副主任委員，並於近年投入表演藝術，於許多膾炙人口的戲劇中如「茶金」、「人選之人-造浪者」擔綱演出，近2年則在沈春池文教基金會擔任副秘書長，深耕文教推廣。
羅楚東說，市長張善政與范姜泰基曾於行政院共事，就任桃園市長之後即延攬范姜泰基擔任客家文化基金會董事，張相當欣賞范姜泰基對公共事務與文化藝術的見解，此次親自邀請范姜泰基擔綱重任，期待借重范姜泰基的經歷與視野，為桃園市打造越來越好的客家環境。
羅楚東強調，張對於林昭賢局長這一年多以來的付出表達感謝，尤其上任之初就承擔舉辦世界客家博覽會的挑戰，林局長也全力帶領客家局同仁，和府納各單位協力，任務圓滿達成，未來轉任客家文化基金會副執行長後，也會繼續借重他的專業，一起為桃園打拚。
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