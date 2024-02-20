客運710大溪台北國道線定線出爐 主支線行駛有變3月上路

桃園市大溪往返新北市永寧捷運站的國道客運710線，是大溪民眾往返台北重要交通工具，亞通客運緊急代駛後確定接手營運，市府交通局會同市議員陳治文、亞通客運辦理定線會勘決議，710線主線一律改自大溪內柵總站發車，平、假日各40班次往返台北，710線支線改駛大溪經南興里平、假日各16班次往返台北，預計3月初公告行駛上路。

國道客運710線大溪往返北捷永寧站的國道客運710線，去年12月5日，原捷順交通調整營運策略停駛爭議，市府交通局緊急協調由亞通客運緊急代駛，一度車輛老舊拋錨和沒有低底盤車輛，引發民眾和身障者不便陳情，亞通客運調度較新車輛支援及先增加2輛低底盤電動車加入710線回應改善。

市議員陳治文今天表示，原捷順交通之前營運710路線行駛國道，往返大溪至北捷永寧站，包括電動巴士每班次僅能載客29人，行駛國道不能站立，載客量少、班次少，民眾上下班尖峰時段擠不上車，且未行經人口密集的大溪南興里地區，原先大溪站發車，經內柵每天僅4班車，造成民眾搭車不便，亞通710線定線會勘一併改善。

市府交通局表示，710線是大溪民眾往返台北重要路線，平、假日民眾搭乘人多，亞通客運代駛後改為40人座巴士，現在確定由亞通取得路線經營權，經由定線會勘後，原大溪站發車路線併入710線主線，增加710線支線擴大增加服務大溪南興里地區民眾搭車。