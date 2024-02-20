桃園達34.8萬高齡人口不容忽視 樂齡中心開課到老
桃園市政府為讓55歲以上民眾有學習與交流的機會，在13區皆設立樂齡學習中心，推動樂齡教育。桃園市長張善政今出席青領航大學中壢區樂齡學習中心113-1期開學典禮並表示，中壢區樂齡學習中心今年第1期課程目前已吸引超過1300位長輩報名參加，報名十分踴躍，期盼所有長輩們在學習過程中，都能有豐富的收穫，讓生活更為充實。
桃園的高齡人口比率已達34萬8939人，佔總人口15.06%，除市府也關心高齡者的教育和福利，桃園市樂活領航教育學會致力於高齡活動，除了辦理社會局推動長青學苑，並配合教育部政策成立樂齡學習中心。
其中樂齡學習中心課程，包含樂齡核心課程、自主規畫及貢獻服務課程，如生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係及社會參與等，也結合在地資源與產業特色課程或是成立樂齡學習社團，並在學習後參與貢獻服務，將所學能回饋社會，造福更多高齡民眾。
張善政今致詞說，看到長輩們充滿活力並展現學習成果，也替他們感到高興。中壢樂齡中心主任高碧珍表示，近年中壢樂齡學習中心的學員愈來愈多，未來教學團隊將持續秉持愛心及耐心認真教學，努力造福更多長者。
教育局說，中壢區樂齡學習中心今年第1期課程自2月26日起至6月中旬，共設有44門課程，課程如有缺額都可再向樂齡學習中心報名。樂齡學習中心不只是一個學習的地方，也是一個社交的空間，讓長者們的生活更加幸福及有品質，期待中壢區樂齡學習中心能繼續在樂齡教育領域發揮自己的能力和貢獻，讓更多的高齡者能夠感受到學習的快樂和成就感。
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