桃園達34.8萬高齡人口不容忽視 樂齡中心開課到老

桃園市政府為讓55歲以上民眾有學習與交流的機會，在13區皆設立樂齡學習中心，推動樂齡教育。桃園市長張善政今出席青領航大學中壢區樂齡學習中心113-1期開學典禮並表示，中壢區樂齡學習中心今年第1期課程目前已吸引超過1300位長輩報名參加，報名十分踴躍，期盼所有長輩們在學習過程中，都能有豐富的收穫，讓生活更為充實。

桃園的高齡人口比率已達34萬8939人，佔總人口15.06%，除市府也關心高齡者的教育和福利，桃園市樂活領航教育學會致力於高齡活動，除了辦理社會局推動長青學苑，並配合教育部政策成立樂齡學習中心。

其中樂齡學習中心課程，包含樂齡核心課程、自主規畫及貢獻服務課程，如生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係及社會參與等，也結合在地資源與產業特色課程或是成立樂齡學習社團，並在學習後參與貢獻服務，將所學能回饋社會，造福更多高齡民眾。

張善政今致詞說，看到長輩們充滿活力並展現學習成果，也替他們感到高興。中壢樂齡中心主任高碧珍表示，近年中壢樂齡學習中心的學員愈來愈多，未來教學團隊將持續秉持愛心及耐心認真教學，努力造福更多長者。