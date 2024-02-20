國中創校15年校門口無號誌上下學塞車 桃園交通局擬設置

桃園中壢過嶺地區近年逐漸發展，人口數成長，過去中壢過嶺國中校門口，因車流量較低未設置紅綠燈，但現在每到上下課時間校門口總會塞車，仰賴校方教師及志工指揮交通，希望增設紅綠燈改善問題。桃園交通局表示，已請中壢警分局提供路口肇事資料，給交通局評估設置號誌可行性，預計4月中旬前函復評估結果。

過嶺國中校門口為松智路，校門口正對面則是松智一街，是一T字形路口，創校15年來校門口皆未設紅綠燈，不過該校學生人數近千人，每到上下課時間，都會有許多接送家長卡在一起導致塞車，加上周邊住戶也要出入，每次上下學，校方都需要出動教師、志工、警衛等至少5位人員協助指揮交通。

市議員黃崇真接獲陳情昨會勘表示，過嶺國中上下學時間車輛及學校通行量多，但無號誌管制，導致學生通行險象環生，過去因為交通量不足所以未增設紅綠燈，加上一般紅綠燈一個路口會設置4支，但因路形問題，恐會有根紅綠燈桿矗立在校門正中央，希望交通局能著手解決。

黃崇真說，建議增設紅綠燈增加安全並紓解交通，離峰時間改採閃黃燈，也希望正沖校門的松智一街，部分時段改採單行道方式減少車流，後續將再會同當地里長及區公所會勘，逐步改善問題。

交通局交通工程科表示，昨會勘就「松智路與松智一街口」交通量調查，並請中壢警分局提供路口肇事資料，給交通局評估設置號誌可行性，預計4月中旬前函復評估結果。