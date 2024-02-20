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獨／最後大限30天！柯文哲農地停車場「挖不到一半」拚復工 估花百萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市的持分農地違規做停車場，刨除作業停擺迄今，還未復工。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市的持分農地違規做停車場，刨除作業停擺迄今，還未復工。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市持分農地違規做停車場，竹市府限期改善恢復農地農用，第1次展延已在近日到期，但停車場仍停留在開挖到3分之1的階段，還不見最新動靜。民眾黨新竹黨部主委李國璋說，已向市府申請最後1次展延30天，行政作業目前只差內政部核准流水編號，預計這周復工，一定會在3月18日期限內改善完成。

新竹市政府產發處證實，有關隆恩段1320地號土地經通報農業用地未依法作農業使用案，土地所有權人已於2月17日再次申請改善期限展延，市府2月17日同意所請，改善期限將於3月18日屆滿。

柯文哲與其他5名地主在新竹市隆恩段持有的農地屬特定農業區農牧用地，在總統大選期間被爆出農地未農用，竹市府派員現勘要求限期改善，否則將依區域計畫法裁罰，可罰6萬到30萬元。地主依法可申請展延2次共90天，最後大限是到3月18日。

距離大限日不到1個月，柯文哲農地停車場迄今仍維持去年底施工到3分之1的停工狀態，現場持續堆放以防塵網覆蓋的大量土石。李國璋說，過去幾個月因不熟悉相關清運程序，加上部分廠商對當時大選有顧慮等因素，花不少時間協調溝通與行政流程。

李國璋說，再加上第1次展延期間又碰上過年休息將近10天，整個作業都被耽擱，好在過完年後，新竹市與新竹縣政府相關公文在近日都已經跑完，目前就等內政部核准流水編號就可以出車。可確定這周即可復工清運，將土石載運往新竹縣合法棄土場。

「一定會在展延期限內完成改善、恢復農用。」李國璋說，已向市府提出第2次展延30天，這周復工之後就會快速作業，會先移除堆置的表土，由於現場經市府認定為營建剩餘物，屆時復工將往下刨除50公分，也接洽到願意回收的柏油廠商可協助處理。

李國璋坦言，在大選過後，廠商顧慮已無太多，接洽廠商相對容易些，整體刨除、清運預估費用約1、200萬元。目前也接洽好園藝業者，在刨除完瀝青鋪面後，將鋪上可農用土壤，並栽種好種容易存活的芭樂樹，會在期限前請市府勘驗恢復農用情形。

至於農地恢復農用後，柯文哲已經表態將賣掉土地。李國璋透露，已有兩、三組買主有意願購買，後續將尋覓合適買主，並以合理市場價格售出，土地售出所得扣除當初買進的成本，土地買賣價格都將比照先前租金所得，捐給竹市府社會處做公益使用。

竹市府產發處指出，屆期前如勘驗農地恢復農用，此案即結案；如農地未恢復農用即依農業發展條例第69條通知地政單位依區域計畫法辦理。

民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市的持分農地違規做停車場，刨除作業停擺迄今，還未復工。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲去年底被爆出在新竹市的持分農地違規做停車場，刨除作業停擺迄今，還未復工。記者張裕珍／攝影

停車場 新竹 柯文哲 農地

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