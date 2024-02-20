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國土保育地區占兩成六衝擊權益 鍾東錦指示有條件改畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦認為國土計畫法許多土地多會被畫為國土保育區，指示有條件改畫農業發展地區。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦認為國土計畫法許多土地多會被畫為國土保育區，指示有條件改畫農業發展地區。記者范榮達／攝影

國土計畫法新制，苗栗縣草案納入國土保育地區9萬多公頃，占了約26%，卓蘭鎮壢西坪、大湖鄉薑麻園休閒農業區首當其衝，地方成立權益促進會擬抗爭，縣長鍾東錦今天指示有條件改畫農業發展地區，以保障權益。

國土計畫法2016年5月1日施行，都市計畫外的土地利用與管制，轉換國土計畫制度，縣府草擬國土保育地區9萬2289公頃，海洋資源地區17萬4273公頃，農業發展地區7萬9782公頃，城鄉發展地區9113公頃，並將於2025年4月30日公告「苗栗縣國土功能分區圖」，民眾擔心影響權益，縣府受理150多件陳情案。

今天縣務會議，縣長鍾東錦特別指示縣府工商發展處，苗栗縣幅員遼闊，山坡地比例高，許多土地多會被畫為國土保育區，在不違反相關法令下，符合私人土地、農牧用地夾雜國保地，及未在地質敏感區的條件，改畫農業發展地區。

苗栗縣農民權益促進協會理事長、縣議員楊恭林說，壢西坪、薑麻園休區因地處鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區，畫入國土保育區，舊有農地資材室等設施難以合法化，且一經檢舉，將按次連續處罰，動輒數十萬元，甚至上百萬元，嚴重影響權益及農地利用。

楊恭林說，協會去年底成立的目的，希望成為農民與政府間的橋梁，研商溝通、配套，甚至賠償的機制，今年3月5日將首次召開理監事會議，聽取土地、法律、農業等相關人員的意見，不排除抗爭向中央政府表達訴求爭取權益。

縣府指出，國土功能分區仍會持續調整，至於使用管制規則容許使用項目，內政部國土管理署仍在研議中，尚未定案，不過，國土保育地區原屬區域計畫法、農業發展條例，合法使用建築用地、農業土地及農舍，權益不受影響，且私有土地產權仍為私有，國土功能分區與土地徵收無關，不會收歸國有。

苗栗縣 農民 鍾東錦

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