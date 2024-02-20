迎接元宵 大湖辦踩街及晚會 頭份永貞宮有擲筊大賽

春節連假結束，元宵節慶也將緊接著登場，苗栗縣大湖鄉24日元宵節下午推出迎春活動，安排晚會、踩街及摸彩，要與鄉親歡樂共度元宵；頭份市永貞宮當天也安排「士子開中門」，還有擲筊大賽，參加者有機會拿到一兩重的純金Q版媽祖，價值10萬元。

大湖鄉長黃惠琴說，鄉公所今年的「大湖鄉客庄迎春活動」將元宵節慶與客家踩街文化結合，廣邀社區團體參與，希望讓大湖元宵節活動充滿創意與樂趣，活動現場還安排藝文表演及豐富摸彩品。

活動當天準備客家肉粽、客家湯圓等美食供鄉親及遊客享用。舞台區有精彩表演及客家歌手勁歌，這次晚會邀請客家新生代創作樂團「粹垢Traegoband」、舞蹈團體｢漾girl｣、氣球表演｢氣球天使家家｣、客家歌手及團體接連演出，歡迎各地鄉親一同來大湖賞玩。此外，晚會安排摸彩橋段，有iPhone15、除濕機及千元禮券等多項大禮，要讓大家帶回家。

頭份永貞宮24日上午安排士子開中門典禮，今年除博士、高考及格者參加，還表揚2位考上校長的中港溪子弟，總數20人獲此殊榮，此外並發放124名國小應屆畢業獎助學金。