快訊

新北診所院長成渣男！外遇女病患 上完床還要求簽性交易收據

4生肖上半年吉星高照！兔要升官、羊事業家庭雙贏、這生肖「人脈通錢脈」

試過各種節食都失敗！她沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

148萬加開跳蛙公車僅1人搭乘 楊文科指示加強宣傳

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今天在主管會報上提問交旅處、教育局和新聞處跳蛙公車成效，並指示加強宣傳。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天在主管會報上提問交旅處、教育局和新聞處跳蛙公車成效，並指示加強宣傳。記者黃羿馨／攝影

新竹縣政府因應家長陳情和議員提案，在交通尖峰時段通勤、通學時間，編列約148萬經費試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，不過上周五（16日）開學首日搭乘數掛蛋，至今搭乘人數僅1人，提案的議員邱靖雅認為確有需求，但成效不佳恐是宣傳不夠或是配套不足。教育局和新聞處也表示，將會製作圖卡發送到各學校，加強推廣。

新竹縣長楊文科今天在主管會報上提問交旅處、教育局和新聞處跳蛙公車成效，交旅處長陳盈州指出，2條免費跳蛙公車只在平日上午6時在高鐵新竹站發車，使通學、上班民眾可以快速抵達竹北火車站，達到無縫轉乘台鐵的效用，並於上周五（16日）開學啟用，不過開學當天無人搭乘，試辦至今天為止，每天搭乘人數均只有1人。

陳盈州指出，宣傳方面已發函至竹縣教育局及苗栗縣、新竹市教育處協助宣導，及上傳ibus智慧公車便民查詢網；教育局長楊郡慈表示，上周五已將相關訊息轉知給新竹縣各高中職，但因會坐跳蛙公車的學生，都就讀新竹市、苗栗縣的學校，並非新竹縣內學生，透過縣內高中職宣傳成效有限，應該盡可能透過社群或Instagram，讓竹北鄉親知道訊息。

新聞處長魏文元也表示，接下來會製作詳盡的圖卡，明確標示公車每站發車時間、地點，讓教育局可以把圖卡更明確、清楚的傳遞到學校，並透過教育局高中系統，在校園群組、公佈欄和多點放送。

楊文科認為，議員在議會提案建議增加跳蛙公車，也帶著年輕父母來陳情，大家有需求、縣府也做了，若沒有需求也不會提出來，可能是宣傳不夠問題，也請交旅處持續觀察。楊文科也指示，以後做決策也要多注意，各種資訊都要集合起來才會比較精準，這次經驗也是教訓。

邱靖雅強調，當初確有許多家長陳情交通不便，尤其住在高鐵東邊要到火車站的學生，需至竹北火車站後轉乘台鐵前往新豐、湖口、新竹市和苗栗等學校上課，但「5900」首班車為上午6時50分，學生上學會遲到。

邱靖雅認為，通勤的需求是存在的，家長也反應找不到計程車，很希望能有大眾運輸，這也是當初她提案的原因，家長也很期待，至於為何搭乘率不佳，是否宣傳不夠？如果宣傳夠了還不願意搭乘，是否相關配套不夠？後續她也會和交旅處一起調查。

交旅處說明，2條免費跳蛙公車1年經費約148萬，「5900」於高鐵第3公車月台乘車，停靠站點時間為6時10分喜來登、6時17分家樂福及6時24分竹北火車站；「快捷7號」則在高鐵第4公車月台發車，分別停靠站點時間為6時8分嘉豐郵局、6時15分勝利二路、6時21分十興路、6時24分竹北火車站。

新竹縣政府因應家長陳情和議員提案，在交通尖峰時段通勤、通學時間，編列約148萬經費試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府因應家長陳情和議員提案，在交通尖峰時段通勤、通學時間，編列約148萬經費試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵。圖／新竹縣政府提供
跳蛙公車搭乘率不佳，提案的議員邱靖雅認為確有需求，但成效不佳恐是宣傳不夠或是配套不足。記者黃羿馨／攝影
跳蛙公車搭乘率不佳，提案的議員邱靖雅認為確有需求，但成效不佳恐是宣傳不夠或是配套不足。記者黃羿馨／攝影
新聞處長魏文元也表示，接下來會製作詳盡的圖卡，明確標示公車每站發車時間、地點。圖／新竹縣政府提供
新聞處長魏文元也表示，接下來會製作詳盡的圖卡，明確標示公車每站發車時間、地點。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 火車站

延伸閱讀

竹縣推原住民族語及中文權益手冊 營造友善環境

拓展族語能見度 竹縣推首本原住民族語及中文權益手冊

與青年對談晚安小雞事件 楊文科：網紅極端化已不可忽視

「龍」來竹縣登山健行 楊文科精選3條龍名步道春節迎賓

相關新聞

桃園春節提前收垃圾減壓、便民策略奏效 準點率攀升90%

桃園市今年春節連假初四（13日）開始收垃圾，比往年提早一天，加上初五逢周三清潔隊員原本例休，不過市府事先協調，工會同意配...

外地飆仔群聚西濱侵門踏戶擾民 楊文科宣戰加強取締

西濱公路新竹新豐段因道路筆直，又有超商休憩，經常有許多「車友」聚集試車比炫，上周六（17日）就有住戶被吵得無法入睡，上前...

桃園5644公車線車班少惹民怨 新學期起增開班次搭車

新竹客運去年底全面退出桃園市市區公車路線，市府交通局協調改由亞通客運接手，其中平鎮、中壢往返中豐路的公車5644路線，班...

148萬加開跳蛙公車僅1人搭乘 楊文科指示加強宣傳

新竹縣政府因應家長陳情和議員提案，在交通尖峰時段通勤、通學時間，編列約148萬經費試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快...

為期12天！2024桃園燈會開展 交管路段措施一次看

2024桃園燈會今年首度在桃園區南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉行，2月21日正式登場，為期12天展出至3月3日，預期...

竹市關埔國小景觀工程開工 市府：排除萬難、全力建設

新竹市家長、學童期盼已久的「關埔國小三期景觀及現有工地防護工程」在去年底順利決標，市府今指出，該工程已於昨（19）日開工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。