148萬加開跳蛙公車僅1人搭乘 楊文科指示加強宣傳

新竹縣政府因應家長陳情和議員提案，在交通尖峰時段通勤、通學時間，編列約148萬經費試辦2條免費跳蛙公車「5900」、「快捷7號」以便轉乘台鐵，不過上周五（16日）開學首日搭乘數掛蛋，至今搭乘人數僅1人，提案的議員邱靖雅認為確有需求，但成效不佳恐是宣傳不夠或是配套不足。教育局和新聞處也表示，將會製作圖卡發送到各學校，加強推廣。

新竹縣長楊文科今天在主管會報上提問交旅處、教育局和新聞處跳蛙公車成效，交旅處長陳盈州指出，2條免費跳蛙公車只在平日上午6時在高鐵新竹站發車，使通學、上班民眾可以快速抵達竹北火車站，達到無縫轉乘台鐵的效用，並於上周五（16日）開學啟用，不過開學當天無人搭乘，試辦至今天為止，每天搭乘人數均只有1人。

陳盈州指出，宣傳方面已發函至竹縣教育局及苗栗縣、新竹市教育處協助宣導，及上傳ibus智慧公車便民查詢網；教育局長楊郡慈表示，上周五已將相關訊息轉知給新竹縣各高中職，但因會坐跳蛙公車的學生，都就讀新竹市、苗栗縣的學校，並非新竹縣內學生，透過縣內高中職宣傳成效有限，應該盡可能透過社群或Instagram，讓竹北鄉親知道訊息。

新聞處長魏文元也表示，接下來會製作詳盡的圖卡，明確標示公車每站發車時間、地點，讓教育局可以把圖卡更明確、清楚的傳遞到學校，並透過教育局高中系統，在校園群組、公佈欄和多點放送。

楊文科認為，議員在議會提案建議增加跳蛙公車，也帶著年輕父母來陳情，大家有需求、縣府也做了，若沒有需求也不會提出來，可能是宣傳不夠問題，也請交旅處持續觀察。楊文科也指示，以後做決策也要多注意，各種資訊都要集合起來才會比較精準，這次經驗也是教訓。

邱靖雅強調，當初確有許多家長陳情交通不便，尤其住在高鐵東邊要到火車站的學生，需至竹北火車站後轉乘台鐵前往新豐、湖口、新竹市和苗栗等學校上課，但「5900」首班車為上午6時50分，學生上學會遲到。

邱靖雅認為，通勤的需求是存在的，家長也反應找不到計程車，很希望能有大眾運輸，這也是當初她提案的原因，家長也很期待，至於為何搭乘率不佳，是否宣傳不夠？如果宣傳夠了還不願意搭乘，是否相關配套不夠？後續她也會和交旅處一起調查。