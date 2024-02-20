為期12天！2024桃園燈會開展 交管路段措施一次看

2024桃園燈會今年首度在桃園區南昌森林運動公園及虎頭山創新園區舉行，2月21日正式登場，為期12天展出至3月3日，預期將會有大量遊客湧入，桃園警方將在會場周邊實施交通管制，並成立聯合指揮所監控治安及交通狀況，民眾可多加留意交通資訊，樂遊賞燈。

桃警指出，為確保會場周邊道路順暢、減輕對在地居民影響，活動期間每天下午5點至晚上11點，向善街（大業路二段至南昌公園）、至善街、健行路126巷、大有路945巷等道路，禁止汽機車通行，僅開放居民憑證進入；另中央街每天下午4點30分至晚上10點30分，僅准三民路二段往青溪一路單向行駛，德育街在假日下午4點30分至晚上10點30分，禁止由成功路往萬壽路方向行駛。

燈會期間開放機車可停放南昌公園靠大有路空地、大有國中及大有國小人行道（出入口及Youbike區域除外）、退輔會職訓中心門口廣場（下午5點30分以後）、虎頭山會場（靠南崁溪道路）、德育街（靠北大附工側路邊，僅假日）及桃園高中校門廣場（僅假日）；汽車部分請自行尋找會場附近收費停車場停放再步行進入會場。

因應停車空間及道路容量有限，警方呼籲遊客多搭乘接駁車，可不用煩惱停車問題並順遊2個燈區，接駁車資訊如下：

1.紅線：桃園火車站後站-虎頭山創新園區（成功路）－南昌公園（健行路）－虎頭山創新園區－桃園火車站後站。

2.藍線：南昌公園（健行路）－大有國中（大有路）－虎頭山創新園區（成功路）－新永和市場（中央街）－南昌公園。