竹市關埔國小景觀工程開工 市府：排除萬難、全力建設

新竹市家長、學童期盼已久的「關埔國小三期景觀及現有工地防護工程」在去年底順利決標，市府今指出，該工程已於昨（19）日開工，預計今年底完工。工程範圍包含校園中央草地、跑道、戶外排球場、校門周邊及校園中庭、體育館周邊工地保護等，未來將分階段施作，完工後將升級關埔國小校園環境，提供師生優質多元的活動空間。

市長高虹安說，關埔國小三期工程面臨營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料以及規格等諸多困難，在市府與各方共同努力下順利開工，市府會密切督導工程進度，確保工程如期如質完工，提供學童與周邊居民安全舒適的學習與通行環境。

教育處說明，關埔國小景觀工程將中央草原延伸至教室空間，盼透過創意且貼近生活的設計，激發學生的好奇心，讓孩子們在自然環境中自由探索。同時，也會將校園中庭、校門空間及改善周邊行人步行環境一併改善，提升整體活動機能，使關埔國小成為一個友善、安全、舒適的綠活校園。

工務處說明，該工程規畫分區、分期進行，孩童安全是第一順位，施工期間皆會確實以圍籬區隔工區，並與校方協調施工時間，做好相關噪音及空汙防制措施，確保工程期間不影響教學品質。

關埔國小校長陳思玎說，感謝市府積極推動關埔國小工程，在景觀工程完工後，學校能夠更靈活的安排課程，滿足不同年級學生的需求，讓孩子能在自然環境中觀察、遊戲和學習，與大自然建立更密切的聯繫，讓關埔國小的孩子們擁有自由創造力，與社區、情感、知識緊密相連，充分展現出關埔國小與大自然共好的學校特色。

教育處表示，全校景觀工程完成後，將為孩子們帶來更多學習的可能性，市府各局處致力推動工程進度，並定期召開督導會議及現場督導，持續打造家長放心的教育環境，同時讓學生在安心學習的環境中茁壯成長，創造美好的校園回憶。