爭取中央補助2千萬到位 竹縣竹北市改善6瀕危公園年底完工

新竹縣竹北市公所向內政部申請2千萬餘元的兒童遊戲場環境設施改善經費，將修繕轄內6座公園，注入新主題展現不同面貌，預計年中動工、年底完工，要給孩子一個安全的遊戲空間。

竹北市公所統計，竹北市內公園近200座，新竹縣政府管轄約有28座、竹北市公所管轄約有177座，其中有55座是具有遊戲設施的公園，又有35座設施老舊破損、彈性地墊剝落；5座構建損壞具危險性，遊具設施亦不符合現行國家標準CNS法規。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市有近40座公園不符合安全規範的，根本不能開放使用，由於竹北新生兒為新竹縣之冠，是親子族群眾多的城市，公園使用率相對高，所以盤整改善是當務之急。為了不讓竹北孩童在遊戲場裡有安全疑慮，去年起開始進行各項改善計畫，今年加強辦理，包含自編預算與向中央申請經費。

鄭朝方進一步表示，這次辦理「公園兒童遊戲場設施修繕工程(第三期)」，向中央爭取到了補助款2000萬餘元，將於年中動工改善兒十節氣公園、兒六蔬果公園、兒五高鐵公園、兒四生肖公園、新工公園及深耕公園6座公園。未來將以主題性打造6座具特色兒童遊戲場所，遊戲設施除具有主題性，更富有體能挑戰、沙坑遊戲及大小朋友最喜歡的攀爬系列，致力打造全齡化遊戲空間。