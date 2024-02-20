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桃園楊梅慶元宵踩街、BOOM！怪物星人可聽 還有發財米可領

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「2024靚靚楊梅慶元宵」踩街表演暨元宵晚會將於2月24日在楊梅火車站後站盛大舉辦，除6大展區的燈籠裝飾外，今年共有45隊踩街團體及樂團表演。圖／楊梅區公所提供
「2024靚靚楊梅慶元宵」踩街表演暨元宵晚會將於2月24日在楊梅火車站後站盛大舉辦，除6大展區的燈籠裝飾外，今年共有45隊踩街團體及樂團表演。圖／楊梅區公所提供

「2024靚靚楊梅慶元宵」踩街表演暨元宵晚會將於2月24日在楊梅火車站後站盛大舉辦，除6大展區的燈籠裝飾外，今年共有45隊踩街團體自當日下午3時起在金德路集結後，熱鬧展開創意踩街表演活動，晚間6時30許開始的晚會還有客家金曲樂團神棍樂團、全新創作女團BOOM！怪物星人等團體表演，當天在現場於各指定時段拍照打卡，並在「乂楊梅a藝文活動乂」粉絲專頁按讚，即可獲得1公斤發財米，4000份送完為止。

楊梅客庄藝術燈區今年設置6大展區，主燈「龍騰灑甘露」於楊梅火車站展示，以「龍吐水」為其意象，透過光影變化，打造宛如活龍般，帶來祥瑞徵兆；埔心火車站的「龍光煥發」、富岡火車站「龍騰吉祥」，及新富火車站設置的「璀璨七彩」燈飾，每處都呈現龍年的祥瑞元素。

楊梅區公所前則設有由5組愛心型花燈組成，形成一條愛心通道的「心心向榮」迷人光廊，與「團聚楊梅」團聚慶元宵的溫馨場景燈飾，中山親水公園設有「賀歲元寶貓」燈區，展示燈區將至2月29日止。

而靚靚楊梅慶元宵踩街表演分別來自楊梅區各里、各社區發展協會、在地居民等組成，及3隊專業表演團體參與，由桃園市瑞龍傳藝文化協會領頭，以傳統舞龍盛大開場，及身聲劇場星球人的高蹺裝扮特別表演，當日下午3時起展開創意踩街表演活動，歡迎大家闔家參與一同創意踩街熱鬧慶元宵，下午5開始在楊梅區公所前廣場發送限量楊梅小提燈。

楊梅元宵晚會有超強陣容卡司包含神棍樂團、許富凱、BOOM！怪物星人、Control T等，活動於晚間6時30分開始，在會場周邊還有農特產暨文化市集，各時段更有好禮大放送活動，當天在現場於各指定時段拍照打卡，並在粉絲專頁按讚，即可獲得發財米，4000份送完為止，詳細活動資訊請參考官方粉絲團。

「2024靚靚楊梅慶元宵」踩街表演暨元宵晚會將於2月24日在楊梅火車站後站盛大舉辦，除6大展區的燈籠裝飾外，今年共有45隊踩街團體及樂團表演。圖／楊梅區公所提供
「2024靚靚楊梅慶元宵」踩街表演暨元宵晚會將於2月24日在楊梅火車站後站盛大舉辦，除6大展區的燈籠裝飾外，今年共有45隊踩街團體及樂團表演。圖／楊梅區公所提供

元宵 火車站

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