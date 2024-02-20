植樹月發票換1萬株原生樹苗 苗栗8場次地點時間看過來

植樹節將屆，農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，1萬餘株台灣原生苗木，供民眾以統一發票換取，詳細資訊屆時農業部林業及自然保育署、新竹分署將會公布。

新竹分署植樹月初步規畫苗栗8場次贈苗活動，預定5日新竹分署大湖工作站、6日南庄鄉桂花巷前廣場、7及8日後龍鎮公所正門廣場、9日卓蘭鎮公所、12日泰安鄉觀霧國家森林遊樂區遊客中心、13日泰安鄉公所新建行政大樓前廣場、15日大湖鄉「廣停二」廣場，23日與苗栗縣政府合辦在公館鄉四季彩林公園。