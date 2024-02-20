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植樹月發票換1萬株原生樹苗 苗栗8場次地點時間看過來

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，提供烏來杜鵑（圖）等台灣原生苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，提供烏來杜鵑（圖）等台灣原生苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

植樹節將屆，農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，1萬餘株台灣原生苗木，供民眾以統一發票換取，詳細資訊屆時農業部林業及自然保育署、新竹分署將會公布。

新竹分署植樹月初步規畫苗栗8場次贈苗活動，預定5日新竹分署大湖工作站、6日南庄鄉桂花巷前廣場、7及8日後龍鎮公所正門廣場、9日卓蘭鎮公所、12日泰安鄉觀霧國家森林遊樂區遊客中心、13日泰安鄉公所新建行政大樓前廣場、15日大湖鄉「廣停二」廣場，23日與苗栗縣政府合辦在公館鄉四季彩林公園。

贈苗樹種包括烏來杜鵑、桃金孃、田代氏石斑木山黃梔、短柱山茶等多種台灣原生植物，8場次數量約1萬株，民眾依排隊順序，以今年1至3月2張發票，換取1株樹苗，各場次贈苗樹種、數量，及限換株數有所不同，屆時將公布詳細資料，參與活動前請留意相關訊息。

農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，提供田代氏石斑木（圖）等台灣原生苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，提供田代氏石斑木（圖）等台灣原生苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，提供桃金孃（圖）等台灣原生苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供
農業部林業及自然保育署新竹分署於3月植樹月，初步規畫苗栗縣8場次，提供桃金孃（圖）等台灣原生苗木供換取。圖／林業及自然保育署新竹分署提供

新竹 統一發票 苗栗縣 農業部

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