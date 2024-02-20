靜態主展燈會遭指失望 竹市府：有結合賞櫻等活動

中央社／ 新竹市19日電

時力竹市議員林彥甫今天說，竹北市燈會有互動裝置且聲光豐富，反觀竹市整體以靜態燈展為主讓人失望，對比下竹北燈會較吸引人，竹市府說，燈區策展結合賞櫻等活動，為多元活動規劃。

時代力量新竹市議員林彥甫今天透過新聞資料指出，他到竹北市參加燈會，現場有與觀賞者互動的裝置，還能展現不同顏色的泡泡，而現場的燈會作品聲光效果也較豐富，如打燈於鄰近會場的樹上，有營造七彩的燈光環境。

林彥甫說，反觀在竹市燈會，除有主燈會旋轉外，作品多只能觀賞不能接近、觸碰，另外，還有不同顏色的卡通龍，會出現在不少的燈會作品旁邊，讓人覺得過於刻意。

林彥甫表示，在竹北市元宵活動經費約新台幣700萬元，而竹市的元宵加櫻花活動約950萬元，若他是業主要花差不多的經費辦活動，他一定會選擇竹北的方案。

對此，新竹市政府提供新聞資料指出，新竹市燈會預算950萬元，包含1大主燈及7組輔燈，並在護城河、新竹公園擺放花燈及特色裝飾，950萬元的預算不僅是舉辦元宵燈會活動，還包含新竹公園櫻花季活動，而燈區也擴大到新竹公園。

市府說，另在主燈部分為高8米、基座3米，基座可轉動，並搭配有小提燈製作以及七色輔燈區規畫，是整合成系列性的行銷計畫，經費沒有不合理之處。

元宵 新竹 燈會

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