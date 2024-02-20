聽新聞
test
0:00 / 0:00

啟用首日 八德轉運站塞爆招怨

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園八德轉運站昨啟用首日，地方原盼紓解交通壅塞，但站前和強路上班尖峰時間就塞車，引發通勤族抱怨。桃園市交通局表示，將先調整轉運站周邊號誌秒數，加速車流，另研議取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，以降低壅塞回堵，並提高路線運轉效率。

八德轉運站在八德區和強路與和平路口，距國道2號大湳交流道約400公尺，因距市區遠，加上和強路平時容易塞車，啟用前已讓地方憂心忡忡；上周揭牌，民代都怕更塞車，交通局強調已加開循環線路線，視數據滾動檢討。

結果昨一早就有許多通勤族抱怨「轉運站真的很爛，在和強路上塞半小時」。有民眾反映，原定早上6點要發車的公車等好幾十分鐘還沒進站；也有人說，平常7點前出門上班，約5分鐘上交流道，昨卻多花20分鐘。

議員楊朝偉質疑，市府配套不完善，無形將通勤成本轉嫁給路線中、後端的等車民眾來承擔 ，應限期改善；也有民眾建議，和強、和平路本來就塞，如果無法拓寬，應加強疏導車流。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，昨早派員現場勘查，初步提出2點改善策略，首先會調整周邊出入口號誌，和強路往義勇街方向的偏心左轉車道，由早開綠燈改為綠燈遲閉，秒數從原本41秒調降至20秒，和強路綠燈秒數則從70秒提升為106秒，降低壅塞回堵情形。

另考量國道路線未進駐前，民眾搭乘計程車至轉運站需求較少，會評估取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，並讓進駐八德轉運站的客運路線車輛停靠站外格位，以提高路線運轉效率。

塞車 計程車

延伸閱讀

台灣燈會高鐵燈區周六啟燈 預估逾百萬人湧入 23日起交通管制

桃園八德轉運站啟用首日就塞爆 交通局急出2解方

李李仁扛家計半夜開計程車！載醉漢、清嘔吐物收入曝光

李李仁扛家計半夜開計程車！載醉漢、清嘔吐物收入曝光

相關新聞

連年虧損 虎頭山創新園區 轉型聲浪大

桃園市虎頭山創新園區連年虧損屢遭批評，自駕車、物聯網等產業發展確定停擺，近日布置桃園燈會展區，意外成為討論焦點，有民眾建...

啟用首日 八德轉運站塞爆招怨

桃園八德轉運站昨啟用首日，地方原盼紓解交通壅塞，但站前和強路上班尖峰時間就塞車，引發通勤族抱怨。桃園市交通局表示，將先調...

竹市生命園區行有礙 殯管所爭取改善

民進黨新竹市議員曾資程近期協助罕病律師陳俊翰治喪有感，昨表示，竹市生命紀念園區多棟建物缺乏升降電梯，人行道也被防撞桿擋住...

公幼教保員忙行政負擔重？苗栗縣府：行之有年規定

苗栗縣政府長期要求公立幼兒園每兩周繳交雙周報及課程計畫等文件，全國幼教產業工會昨認為，造成公幼教保人員行政業務負擔過重，...

桃園兒美館開館收費出爐 試營運5個月免費體驗

桃園市青埔地區新建桃園市立兒童美術館硬體完成，市政府預計4月3日起開幕試營運，文化局今表示，兒美館試營運期間全館免收門票...

挨批公幼教保人員行政業務負擔過重 苗縣府澄清

全國幼教產業工會調查，苗栗縣政府長期要求轄內公立幼兒園每兩周就要繳交雙周報及課程計畫等文件，且送審後還會因不明原因一再被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。