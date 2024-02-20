啟用首日 八德轉運站塞爆招怨

桃園八德轉運站昨啟用首日，地方原盼紓解交通壅塞，但站前和強路上班尖峰時間就塞車，引發通勤族抱怨。桃園市交通局表示，將先調整轉運站周邊號誌秒數，加速車流，另研議取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，以降低壅塞回堵，並提高路線運轉效率。

八德轉運站在八德區和強路與和平路口，距國道2號大湳交流道約400公尺，因距市區遠，加上和強路平時容易塞車，啟用前已讓地方憂心忡忡；上周揭牌，民代都怕更塞車，交通局強調已加開循環線路線，視數據滾動檢討。

結果昨一早就有許多通勤族抱怨「轉運站真的很爛，在和強路上塞半小時」。有民眾反映，原定早上6點要發車的公車等好幾十分鐘還沒進站；也有人說，平常7點前出門上班，約5分鐘上交流道，昨卻多花20分鐘。

議員楊朝偉質疑，市府配套不完善，無形將通勤成本轉嫁給路線中、後端的等車民眾來承擔 ，應限期改善；也有民眾建議，和強、和平路本來就塞，如果無法拓寬，應加強疏導車流。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，昨早派員現場勘查，初步提出2點改善策略，首先會調整周邊出入口號誌，和強路往義勇街方向的偏心左轉車道，由早開綠燈改為綠燈遲閉，秒數從原本41秒調降至20秒，和強路綠燈秒數則從70秒提升為106秒，降低壅塞回堵情形。

另考量國道路線未進駐前，民眾搭乘計程車至轉運站需求較少，會評估取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，並讓進駐八德轉運站的客運路線車輛停靠站外格位，以提高路線運轉效率。