連年虧損 虎頭山創新園區 轉型聲浪大

桃園市虎頭山創新園區連年虧損屢遭批評，自駕車、物聯網等產業發展確定停擺，近日布置桃園燈會展區，意外成為討論焦點，有民眾建議效仿高雄駁二或台北華山，轉型文創園區。市府經發局昨回應，正思考轉型計畫，已納入文創產業，最快上半年規畫出未來發展藍圖，盼更貼近市民需求。

虎頭山創新園區原為國軍醫院和營區，面積4.7公頃，軍方撤離後閒置3年，市府配合「亞洲‧矽谷計畫」，爭取中央補助9千萬、自籌6千萬，花1.5億元改造為虎頭山創新園區，以資安物聯網與車聯智駕目標，2019年6月正式營運。

市府原希望創新園區以3年時間達到自給自足，讓新創產業落地發展、加速應用，但至今收入仍遠不如虧損增加速度；據審計處報告，至2022年底園區總營運收入1065萬，但委託營運費用共2275萬，加入已投入費用，虧損超過1.5億。

桃園燈會21日登場，今年以創新園區為展區，近日不少市民搶先參觀花燈，同時卻也大嘆園區績效不彰，多年來只被看見這一次，不如廢掉，或以高雄駁二或台北華山為標竿，轉型為文創園區，別再養蚊子。

議員楊朝偉、凌濤說，虎頭山創新園區多次遭審計處點名改善，現在正是時候思考退場機制，要全區檢討或釋出部分區域當文創產業園區都可討論，不能一錯再錯，讓市府資源打水漂；議員許家睿表示，園區過去確實只有短期活動或會展期間吸引人潮，建議市府推動轉型、品牌化，引進市集或展覽常駐。

經發局綜合規畫科長陳珏寧坦言，民眾盼望轉型聲浪大，市府與廠商營運管理契約去年底到期後，決定自駕車、物聯網等新創技術「階段性任務已達成」，未來不再繼續推動，後續會思考更多元運用的可能，文創產業也是方向之一。

陳珏寧說，近期已尋找潛在廠商評估轉型文創園區可行性，預計上半年規畫較明確方向；經發局目前與園區內的20家新創團隊先簽半年租約，6月到期，待轉型計畫成熟後再決定是否續租。