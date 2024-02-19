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推動客語有成 苗栗縣獲全國唯一優等蟬聯6連霸

中央社／ 苗栗縣19日電

客委會今天公布民國112年度推動客語為通行語成效績優單位，苗栗縣政府獲全國唯一優等佳績，蟬聯6連霸，另有14個鄉鎮市公所獲獎，獲總獎金新台幣2100萬元，表現亮眼。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，客委會評核112年度推動客語為通行語成效，苗栗縣是縣市政府組唯一優等縣市，在鄉（鎮、市、區）公所組，縣內各公所積極深耕客語發展也有亮眼表現，三義鄉首度榮獲特優，大湖、公館、西湖、卓蘭、南庄、苗栗、造橋、獅潭、頭份、頭屋獲優等，後龍鎮則首次上榜，與銅鑼鄉同獲佳等，苑裡鎮也獲進步獎肯定。

縣府表示，苗栗縣客家人口約占62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，其中後龍及苑裡雖為海線、閩南族群較多地區，仍努力推動客語，營造客語融入生活。

文化觀光局指出，在公部門推動方面，縣府辦公大樓處處可見客家諺語及客語拼音，營造客語友善環境；輔導員工報考客語認證，提升客語公共服務能力；總機、電梯提供客語語音服務；推動沉浸式教學、全客語教學幼兒園、客語家庭及客語社區營造等，並首創全國客家廣場舞比賽、客語數位日曆App等。

鼓勵民間提供客語服務方面，苗栗縣已有逾700家商家或服務櫃台張貼「（亻厓）講客」貼紙並提供民眾客語服務，涵蓋運輸業、國營事業中油及台電、醫療院所、旅館民宿、超商大賣場、郵局、農會及銀行等。

苗栗縣長鍾東錦呼籲民眾「從小、從家裡、從日常」講客語，縣府會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，精進客語友善環境，以跨局處合作、公私協力方式，共同為傳承客語努力。

客家文化 客語

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