挨批公幼教保人員行政業務負擔過重 苗縣府澄清

全國幼教產業工會調查，苗栗縣政府長期要求轄內公立幼兒園每兩周就要繳交雙周報及課程計畫等文件，且送審後還會因不明原因一再被退件，其他縣市並無此項做法；工會認為此舉造成公幼教保人員行政業務負擔過重，應把教保人員的時間還給孩子。

對此，苗栗縣政府表示，苗栗縣公立幼兒園每兩周繳交雙周報及課程計畫，是依「幼兒教保服務實施準則」第13條規定幼兒園實施教保活動課程，應訂定課程計畫，苗栗縣依據各國小附設幼兒園的主要教學方式，如主題式課程、學習區中區等，採取不同課程計畫的模組及釋例，讓苗栗縣教保服務人員參考，並未限制一定的計畫格式。

在輔導方面，每學期開學前，先請園所針對課程主題及課程活動內容是否適齡、適性、課程目標是否符合課綱六大領域等內容自行檢核，再請苗栗縣幼教輔導團覆核，並視情形針對課程主題、活動內容或學習區規畫入園輔導，以維持國小附設幼兒園的基本教學品質。

參照其他縣市執行方式，如新竹縣每學年需繳交連貫性活動教案參選，新竹市自本年度寒假起也須上傳課程計畫，花蓮縣、台東縣也須送課程計畫等，顯示苗栗的幼兒園課程計畫實施方式與其他縣市相同，應無加重教保服務人員行政工作負擔的情事。

另外雙周報方面，如新北市、新竹市、台中市、屏東縣等部分公私立幼兒園，為讓家長了解孩子在幼兒園的教學活動紀實及學習歷程，建立每周報或月刊等親師溝通方式已行之有年，只是其他縣市政府未建立上傳或輔導機制。

縣府為讓縣內教保服務人員了解「幼兒教保服務實施準則」中規範的教保服務課程內容，如大肌肉活動、主題課程、學習區、五大教育議題等，因此提供雙周報的釋例，引導不熟悉雙周報內容的園所建立教保活動課程呈現的架構，各園所可依照各自教學特色調整雙周報格式及內容。

縣府僅提供相關幼教資源供縣內園所參考使用，並讓家長藉由周報瞭解園所服務內容，促進親師合作，應無所謂的加重工作負擔的情事。