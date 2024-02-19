桃園「戀戀魯冰花」活動登場 10公頃花海盛開到3月

2024戀戀魯冰花活動24日將在桃園大北坑休閒農業區、三洽水兩個展區熱鬧登場，桃園市客家局表示，今年由大北坑休閒農業區，號召在地農戶花了2星期，種植了10公頃的魯冰花，在活動開始前會陸續開花，讓民眾前來欣賞豐富的自然生態，體驗滿山好茶、慢活美學。

桃園市副市長蘇俊賓今在記者會表示，龍潭區的大北坑及三洽水是台灣推動魯冰花種植最早且規模最大的地區，並與台北貓空樟樹步道及苗栗市八甲茶區列為魯冰花3大花海地點，到龍潭賞花不僅可同時走讀文學、觀賞龍潭元宵藝術燈海，還能參與龍潭迎古董接財神等豐富多元的文化體驗。

蘇俊賓也以兒時經驗為例，表示自己深受「台灣文學之母」鍾肇政最膾炙人口的作品魯冰花中「古阿明」一角影響，在報考桃園國小美術班落選後，仍自我激勵不因一時挫敗氣餒，因此魯冰花在桃園不只是農業，更是客家文化、文學的體現，今年活動也改由客家局主辦，盼深度展現在地文化風貌。

蘇俊賓說，去年桃園魯冰花種植範圍約為8.45公頃，10天的活動參與人數約47萬人，今年由大北坑、三水與三和社區共同種植10公頃魯冰花，相信能帶來更多人潮。