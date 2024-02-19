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路外停車場納管強化升級 竹南規畫收費、苗市按次處罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「停一」停車場公告畫入道路範圍，可依道路交通管理處罰條例開罰。記者范榮達／攝影
苗栗市「停一」停車場公告畫入道路範圍，可依道路交通管理處罰條例開罰。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南鎮、苗栗市公所解決路外停車場占用、違停問題，竹南啟動16處約1081格規畫收費，苗市則加強未依規定繳停車費車主，採按次罰鍰300元，整頓停車場秩序，地方人士樂觀其成。

竹南鎮公所16處路外停車場，尚未納入收費，過去常發生停車格遭長期占用，廢棄車輛盤踞；苗栗市公所忠孝路、民族路、北安街、自治路「停一」停車場，雖停車收費，但也有一輛車橫跨數個停車格違規停放，或是長期占用，不繳停車費等問題。

一些民眾抱怨停車格看得到、停不到，不公平也不合理，竹南、苗市公所2021年起加強管理，經縣府工務處、警察局會勘，認定路外停車場符合道路延伸，及2處以上進出口等條件，竹南有12處，及苗市「停一」，陸續公告畫入道路範圍，因此有法源，可以依道路交通管理處罰條例開罰，及移除廢棄車輛。

其中，竹南鎮市區路邊停車格已經收費，公所今年規畫16處約1081格路外停車場收費，將分兩階段實施，第一階段10處、第二階段6處，將申請縣府核定，目前進行相關招標文件等作業；苗栗市「停一」部分，如果未繳停車費，公所依道交條例罰鍰300元，今年起會按次處罰，杜絕部分車主僥倖心態。

竹南、苗市路外停車場管理強化做法，許多民眾都樂觀其成，他們說，竹南鎮市區腹地狹窄，停車一位難求，公家的路外停車場「釋出」，有助於停車流動率，符合使用者付費原則。

停車場 停車格 停車費

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