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桃園魯冰花季2月24日啟動 市府盼體現在地多樣風貌

中央社／ 桃園19日電

2024桃園魯冰花季將在24日啟動，桃園市副市長蘇俊賓今天表示，龍潭區大北坑、三水與三和社區今年共同種植10公頃魯冰花，在桃園市不只是農業，更是客家文化及文學的體現。

蘇俊賓今天出席2024桃園魯冰花活動啟動記者會，他接受媒體聯訪表示，大北坑及三洽水是台灣推動魯冰花種植最早且規模最大地區，並與台北貓空樟樹步道及苗栗市八甲茶區列為魯冰花3大花海地點。

他指出，文學家鍾肇政作品對桃園的影響深植人心，他自幼就深受鍾肇政膾炙人口的作品「魯冰花」影響，因此魯冰花在桃園不只是農業，更是客家文化、文學的體現，市府希望透過活動更深度展現在地文化風貌。

蘇俊賓表示，觀光需要文化厚度支撐，桃園不僅有越來越多的農村青年返鄉耕耘，今年花季由大北坑、三水與三和社區共同種植10公頃魯冰花，規模更勝去年種植範圍約8.45公頃，希望帶來更多人潮打破去年10天參與人數約47萬人次的紀錄。

桃園市客家事務局指出，2024桃園魯冰花活動將在2月24日至3月3日舉辦，魯冰花被視為「客家母親花」，今年首度與3個在地社區合作規劃3條主題小旅行，歡迎民眾到龍潭賞花同時走讀文學、觀賞元宵藝術燈海，並參與龍潭迎古董接財神等多元文化體驗。

客家文化 桃園 蘇俊賓

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