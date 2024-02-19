苗縣UBike2.0 三義、南庄雙慢城設站

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）將升級2.0系統，規劃至少200個租賃站，除現有人口數逾3萬以上的鄉鎮地區外，三義、南庄「雙慢城」也入列，以滿足觀光需求。

苗栗縣政府工務處今天表示，縣內公共自行車租賃系統目前為1.0系統，有67站租賃站，正辦理升級引進2.0系統，規劃至少200站租賃站、2500輛車及5000柱車柱，其中車輛部分，一般車及電輔車數量各半。

工務處指出，YouBike2.0系統規劃建置區域，除既有人口數3萬人以上的苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮、通霄鎮、公館鄉之外，考量觀光交通便利需求，也將在三義、南庄「雙慢城」設站，將於3月上旬起邀集地方公所及民代等相關單位啟動點位會勘作業。

工務處說，配合通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖3月往北港進香在即，往年不少民眾會騎乘YouBike往返苗栗台中參與活動，因此，會先於「拱天宮」、「白沙屯火車站」、「通霄火車站」、「台鹽通霄觀光園區」及「苑裡火車站」等5處租賃站，進行車柱拆轉增設2.0系統與1.0系統共站，讓民眾屆時也能租借利用YouBike2.0系統來參與進香活動。

縣府表示，苗栗縣公共自行車租賃系統升級2.0版，預計今年4月下旬後陸續拓點啟用新系統，並依契約期程於114年12月底前完成拆轉升級為YouBike2.0系統。