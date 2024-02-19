快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

苗縣UBike2.0 三義、南庄雙慢城設站

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）將升級2.0系統，規劃至少200個租賃站，除現有人口數逾3萬以上的鄉鎮地區外，三義、南庄「雙慢城」也入列，以滿足觀光需求。

苗栗縣政府工務處今天表示，縣內公共自行車租賃系統目前為1.0系統，有67站租賃站，正辦理升級引進2.0系統，規劃至少200站租賃站、2500輛車及5000柱車柱，其中車輛部分，一般車及電輔車數量各半。

工務處指出，YouBike2.0系統規劃建置區域，除既有人口數3萬人以上的苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮、通霄鎮、公館鄉之外，考量觀光交通便利需求，也將在三義、南庄「雙慢城」設站，將於3月上旬起邀集地方公所及民代等相關單位啟動點位會勘作業。

工務處說，配合通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖3月往北港進香在即，往年不少民眾會騎乘YouBike往返苗栗台中參與活動，因此，會先於「拱天宮」、「白沙屯火車站」、「通霄火車站」、「台鹽通霄觀光園區」及「苑裡火車站」等5處租賃站，進行車柱拆轉增設2.0系統與1.0系統共站，讓民眾屆時也能租借利用YouBike2.0系統來參與進香活動。

縣府表示，苗栗縣公共自行車租賃系統升級2.0版，預計今年4月下旬後陸續拓點啟用新系統，並依契約期程於114年12月底前完成拆轉升級為YouBike2.0系統。

YouBike 火車站 自行車

延伸閱讀

提升垃圾處理量能！竹市垃圾焚化廠完成升級優化

屏縣社區行動生活復能車滿周年 5輛車服務量能再升級

YouBike2.0苗栗建置至少200站 雙慢城、海線優先

影／搶轎、扔鞭炮...苗栗三義鲤魚潭村廟會爆衝突 1人受傷住院

相關新聞

桃園「戀戀魯冰花」活動登場 10公頃花海盛開到3月

2024戀戀魯冰花活動24日將在桃園大北坑休閒農業區、三洽水兩個展區熱鬧登場，桃園市客家局表示，今年由大北坑休閒農業區，...

路外停車場納管強化升級 竹南規畫收費、苗市按次處罰

苗栗縣竹南鎮、苗栗市公所解決路外停車場占用、違停問題，竹南啟動16處約1081格規畫收費，苗市則加強未依規定繳停車費車主...

為虎頭山創新園區虧損止血 有望轉型「桃園駁二」？

桃園虎頭山創新園區2019年起營運，因連年虧損屢遭批評，近日創新園區布置為桃園燈會展區，意外成討論焦點，有民眾建議效仿高...

竹北市公園狗便清潔袋設施竟掛滿狗便 網怒超沒水準

街道和公園內常可見狗便，引發民眾抱怨，新竹縣竹北市的公園建置狗便清潔袋設施，解決飼主忘記帶「狗便袋」的窘境，未料近期有民...

桃園八德轉運站啟用首日就塞爆 交通局急出2解方

桃園八德轉運站今天正式啟用，地方原盼紓解交通壅塞情況，結果啟用第一天，站前的和強路在上班尖峰時間就塞到「紫爆」，引發通勤...

迎接元宵後客家掃墓 苑裡鎮公所搶先10公墓除草及清運

因應春節過後到清明節前，民眾陸續返鄉掃墓祭祖，尤其元宵過後開始進入高峰期，苗栗縣苑裡鎮公所為方便民眾上山掃墓，近日已完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。