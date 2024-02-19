竹北市公園狗便清潔袋設施竟掛滿狗便 網怒超沒水準

街道和公園內常可見狗便，引發民眾抱怨，新竹縣竹北市的公園建置狗便清潔袋設施，解決飼主忘記帶「狗便袋」的窘境，未料近期有民眾發現，該設施下方竟掛滿狗便，讓不少民眾氣得直呼「沒水準的飼主，應要自己帶回處理。」

有民眾在臉書社群「竹北大小事」PO文，在竹北市的蔬果公園的狗便清潔袋設施，居然掛了五、六袋狗便，非常誇張，引發不少討論，網友直批「沒水準，公園會變臭」、「掛狗便的人怎麼這麽缺德啊」、「沒有常識，竹北人的水準降低了！」

由於設施上被貼了一張「請清便」的貼紙，也有民眾認為，大多數人都不會那樣做，可能是有誤會，以為可以放置，真的誤會綁在那裡，大家就跟著綁。

關心此事的竹北市民代表彭竣志表示，他在網路上看到消息後，原先請清潔隊來協助處理，不過因公園屬於公用事業課、而非清潔隊的業務範圍，他後來順路過去要清走這幾袋狗便，但人到場時，已被清掉，他也不清楚是誰來清掉。

彭竣志認為，多數的民眾都知道此區僅提供垃圾袋，而非收集狗便的裝置，應不是設施的設計問題，他呼籲應多做宣導，要求民眾不要再掛狗便，否則一次掛滿狗便，反而會讓公園發臭。

對此，新竹縣環保局表示，在公園內隨意棄置裝置狗大便的垃圾袋，已違反廢棄物清理法第27條第1款棄置一般廢棄物，若有明確事證，可依同法第50條開罰飼主1千2百元以上、6千元以下罰鍰，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。