快訊

亞洲盃籃賽／中華隊22日迎戰紐西蘭 劉錚發文後首亮相

喊請辭是「想很久的決定」 楊寶楨哽咽落淚、感謝柯文哲栽培

首例本土麻疹現蹤！春節曾去這家藏壽司 羅一鈞籲用餐者注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園八德轉運站啟用首日就塞爆 交通局急出2解方

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園八德轉運站正式啟用第一天，站前的和強路在上班尖峰時間就塞到「紫爆」，桃園市交通局表示，後續將先調整轉運站周邊號誌，並研議取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，以提高路線運轉效率。圖／桃園市交通局提供
桃園八德轉運站正式啟用第一天，站前的和強路在上班尖峰時間就塞到「紫爆」，桃園市交通局表示，後續將先調整轉運站周邊號誌，並研議取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，以提高路線運轉效率。圖／桃園市交通局提供

桃園八德轉運站今天正式啟用，地方原盼紓解交通壅塞情況，結果啟用第一天，站前的和強路在上班尖峰時間就塞到「紫爆」，引發通勤族強烈民怨。桃園市交通局表示，後續將先調整轉運站周邊號誌，並研議取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，以提高路線運轉效率。

八德轉運站位於八德區和強路與和平路口，距離國道2號大湳交流道約400公尺，因距市區遠，加上和強路平時容易塞車，啟用前已讓地方憂心忡忡。

轉運站今天首日啟用，一早就有多位通勤族抱怨，「轉運站真的很爛，在和強路上塞了半小時」，有民眾反映，原訂6點要發車的公車等好幾十分鐘還沒進站，也有人直言，平常7點前出門上班，大約5分鐘就上交流道，今天卻多花20分鐘。

議員楊朝偉直言，市府配套不完善，無形之間等同於將通勤成本，轉嫁到路線中、後端的等車民眾來承擔 ，要求交通局應該限期改善，不要將成本轉嫁到通勤的小市民身上。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，今早派員現場勘查，初步提出2點改善策略，首先會調整周邊出入口號誌，和強路往義勇街方向的偏心左轉車道，由早開綠燈改為綠燈遲閉，秒數從原本41秒調降至20秒，和強路綠燈秒數則從70秒提升為106秒，降低壅塞回堵情形。

另考量國道路線未進駐前，民眾搭乘計程車至轉運站需求較少，會評估取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，並讓進駐八德轉運站的客運路線車輛停靠站外格位，以提高路線運轉效率。

計程車 通勤族

延伸閱讀

台南捷運綠線卡關多年 終完成顧問團隊遴選啓動修正作業

解決客運缺工 桃園市大客車駕駛專案計畫報名開跑

疑下烏來精神不濟…45歲男開賓士跨越雙黃線 對向計程車衰遭撞3人傷

迷路沒人管？高雄30個路口路牌消失2個多月 交通局：25日前掛回

相關新聞

桃園八德轉運站啟用首日就塞爆 交通局急出2解方

桃園八德轉運站今天正式啟用，地方原盼紓解交通壅塞情況，結果啟用第一天，站前的和強路在上班尖峰時間就塞到「紫爆」，引發通勤...

迎接元宵後客家掃墓 苑裡鎮公所搶先10公墓除草及清運

因應春節過後到清明節前，民眾陸續返鄉掃墓祭祖，尤其元宵過後開始進入高峰期，苗栗縣苑裡鎮公所為方便民眾上山掃墓，近日已完成...

提升垃圾處理量能！竹市垃圾焚化廠完成升級優化

新竹市垃圾資源回收廠（垃圾焚化廠）自建廠營運已逾23年，是竹市唯一大型廢棄物處理設施，更是協助桃竹苗地區垃圾調度處理的重...

YouBike2.0苗栗建置至少200站 雙慢城、海線優先

苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年、明年規畫至少200站租賃站，優先建置在觀光地區雙慢城三義鄉、南庄鄉，及海線...

竹市垃圾焚化廠整改 提升垃圾處理量能

竹市府今天說，垃圾焚化廠已逾23年，多數設備老舊常發生設備故障需停爐搶修，目前進行整改工程階段，目標朝每天可進行處理68...

苗縣府獲贈16套設備 啟動偏鄉遠距醫療ESG公益計畫

苗栗縣政府與非營利組織「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」團隊合作，歷經3月試辦智慧遠距醫療成果出爐，苗縣府今天舉辦偏遠地區健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。