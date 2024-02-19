桃園八德轉運站啟用首日就塞爆 交通局急出2解方

桃園八德轉運站今天正式啟用，地方原盼紓解交通壅塞情況，結果啟用第一天，站前的和強路在上班尖峰時間就塞到「紫爆」，引發通勤族強烈民怨。桃園市交通局表示，後續將先調整轉運站周邊號誌，並研議取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，以提高路線運轉效率。

八德轉運站位於八德區和強路與和平路口，距離國道2號大湳交流道約400公尺，因距市區遠，加上和強路平時容易塞車，啟用前已讓地方憂心忡忡。

轉運站今天首日啟用，一早就有多位通勤族抱怨，「轉運站真的很爛，在和強路上塞了半小時」，有民眾反映，原訂6點要發車的公車等好幾十分鐘還沒進站，也有人直言，平常7點前出門上班，大約5分鐘就上交流道，今天卻多花20分鐘。

議員楊朝偉直言，市府配套不完善，無形之間等同於將通勤成本，轉嫁到路線中、後端的等車民眾來承擔 ，要求交通局應該限期改善，不要將成本轉嫁到通勤的小市民身上。

交通局公共運輸科長黃心韻表示，今早派員現場勘查，初步提出2點改善策略，首先會調整周邊出入口號誌，和強路往義勇街方向的偏心左轉車道，由早開綠燈改為綠燈遲閉，秒數從原本41秒調降至20秒，和強路綠燈秒數則從70秒提升為106秒，降低壅塞回堵情形。

另考量國道路線未進駐前，民眾搭乘計程車至轉運站需求較少，會評估取消轉運站部分計程車及汽車臨時接送區，並讓進駐八德轉運站的客運路線車輛停靠站外格位，以提高路線運轉效率。