迎接元宵後客家掃墓 苑裡鎮公所搶先10公墓除草及清運

因應春節過後到清明節前，民眾陸續返鄉掃墓祭祖，尤其元宵過後開始進入高峰期，苗栗縣苑裡鎮公所為方便民眾上山掃墓，近日已完成鎮內10座公墓的除草和清運，清出方便移動的空間外，也減少可燃物的堆積，讓鎮民可以安心祭祖。

昨例假日，通苑地區共發生5件公墓火警，讓消防人員疲於奔命。苑裡鎮公所指出，由於掃墓在傳統習俗上會燒紙錢、燃放鞭炮，稍有不慎，引燃點未能即時撲滅，加上當地風勢強勁，容易擴大釀成火燒山情形，不只造成消防救災資源的浪費，也影響附近住家的空氣環境品質，甚至影響鎮民的生命財產安全。

為迎接元宵後返鄉掃墓的人潮，公所已於年初完成鎮內10座公墓除草 ，讓民眾安心祭祖，降低雜草造成的行動不便，減少雜草不慎焚燒的危險。

公所也呼籲民眾，前往公墓掃墓祭祖，在慎終追遠之時，務必記得攜帶水源、撲滅餘火，同時留心菸蒂、爆竹、紙錢等各種火源，離開前也務必確實檢查，帶走所有垃圾，只留下感恩與想念。