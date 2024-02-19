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提升垃圾處理量能！竹市垃圾焚化廠完成升級優化

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府去年底投入4億4530萬元，針對垃圾焚化廠5項主要設備進行升級優化，圖為空氣冷凝系統吊掛作業。圖／新竹市府提供
市府去年底投入4億4530萬元，針對垃圾焚化廠5項主要設備進行升級優化，圖為空氣冷凝系統吊掛作業。圖／新竹市府提供

新竹市垃圾資源回收廠（垃圾焚化廠）自建廠營運已逾23年，是竹市唯一大型廢棄物處理設施，更是協助桃竹苗地區垃圾調度處理的重要角色。市府今指出，焚化廠因長年操作運轉，多數設備皆已老舊，時常發生設備故障必須停爐搶修情況，因此去年底投入4億4530萬元，針對5項主要設備進行升級優化，於今年1月底完成主體工程並點火起爐，期待透過汰舊換新維持設備穩定度，提升全廠垃圾處理效能。

環保局表示，環境部於2022年11月核定補助竹市垃圾焚化廠升級整備工程並挹注1.3億元補助經費；環保局於去年7月與統包廠商完成簽約，於同年11月16日起進入停爐施工階段。

環保局說，這次工程針對5大項目進行更新，包括地磅、垃圾吊車、空氣冷凝風扇、分散式控制系統及爐管等，從施工前貯坑準備期至各項目單機測試後完成起爐共歷時4個月，該期間除相關單位全力配合事業廢棄物進廠管制外，環保局也加強進廠垃圾落地檢查並強化稽查量能，嚴禁不肖業者挾帶未取得同意許可的廢棄物進廠，以確保焚化廠升級整備工程施作時，貯坑空間及垃圾轉運量能足以負荷，維持竹市家戶垃圾正常收受。

環保局指出，竹市垃圾焚化廠大部分設備已於今年1月底完成升級優化，於春節前及時恢復運轉，目前正進行後續整改工程階段，將以目標每日680公噸處理量妥善處理民眾垃圾。

市長高虹安表示，市府重視環保議題，這次焚化廠次升級整備主體工程自去年11月起，竹市環保局皆如期掌控工程進度並確實監督，於今年1月正式完成主體工程並點火起爐，除了提升垃圾處理量能、有效維持市容環境外，亦可將資源再利用為電能，落實節能減碳資源循環，創造宜居永續的城市。

竹市垃圾焚化廠升級工程，圖為環保局長江盛任（左2）視察爐管進場材料。圖／新竹市府提供
竹市垃圾焚化廠升級工程，圖為環保局長江盛任（左2）視察爐管進場材料。圖／新竹市府提供
市府針對垃圾焚化廠5項主要設備進行升級優化，圖為空氣冷凝系統更新焊道檢驗。圖／新竹市府提供
市府針對垃圾焚化廠5項主要設備進行升級優化，圖為空氣冷凝系統更新焊道檢驗。圖／新竹市府提供

廢棄物 新竹 高虹安

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