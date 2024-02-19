快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

YouBike2.0苗栗建置至少200站 雙慢城、海線優先

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年規畫至少200站租賃站，優先建置在雙慢城三義鄉、南庄鄉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年規畫至少200站租賃站，優先建置在雙慢城三義鄉、南庄鄉。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年、明年規畫至少200站租賃站，優先建置在觀光地區雙慢城三義鄉、南庄鄉，及海線地區配合宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，3月起啟動會勘場址。

苗栗縣公共自行車租賃系統升級及營運管理去年底決標，將引進YouBike2.0系統，規畫至少200站租賃站，1250輛一般車、1250輛電輔車，及5000柱車柱，建置在3萬人口以上的苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮、通霄鎮、公館鄉，及三義鄉、南庄鄉。

縣府工務處蒐集彙整民眾、民意代表及公所建議點位，今天公布點位選取原則及建置期程規畫，三義及南庄地區的站點，將進一步交流觀光協會及休閒農業協會等業者意見，會勘確認無虞後，隨即進行建置。

此外，配合通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動，因過往皆有民眾會騎乘YouBike公共自行車往返苗栗台中參與活動，將優先在拱天宮、白沙屯火車站、通霄火車站、台鹽通霄觀光園區，及苑裡火車站等5處站點，拆轉車柱增設2.0系統與1.0系統共站，讓民眾屆時可以租借利用YouBike2.0系統來參與進香。

工務處指出，YouBike2.0最後階段，會勘苗栗、竹南、頭份增設建置作業，整體規畫進度預計今年4月下旬後陸續啟用新系統，明年12月底前完成拆轉升級YouBike2.0系統。

苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年規畫至少200站租賃站，優先建置在雙慢城三義鄉、南庄鄉。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年規畫至少200站租賃站，優先建置在雙慢城三義鄉、南庄鄉。圖／苗栗縣政府提供

YouBike 火車站 白沙屯媽祖

延伸閱讀

全台獨有 苗栗公幼教保人員忙行政...感嘆得放生孩子

苗栗年後22日首場徵才 18家製造業提供逾500工作機會

苗栗苑里華陶窯旁鐵皮倉庫火警 雜物燒盡無人受困

苗栗特有元宵民俗(火旁)龍競技 齊名北天燈、南蜂炮傳承

相關新聞

YouBike2.0苗栗建置至少200站 雙慢城、海線優先

苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年、明年規畫至少200站租賃站，優先建置在觀光地區雙慢城三義鄉、南庄鄉，及海線...

竹市垃圾焚化廠整改 提升垃圾處理量能

竹市府今天說，垃圾焚化廠已逾23年，多數設備老舊常發生設備故障需停爐搶修，目前進行整改工程階段，目標朝每天可進行處理68...

苗縣府獲贈16套設備 啟動偏鄉遠距醫療ESG公益計畫

苗栗縣政府與非營利組織「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」團隊合作，歷經3月試辦智慧遠距醫療成果出爐，苗縣府今天舉辦偏遠地區健康...

拓展族語能見度 竹縣推首本原住民族語及中文權益手冊

全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊，讓...

台鐵最醜火車站後站改頭換面 300米彩繪故事牆為市容添新妝

桃園市逾130年歷史的台鐵中壢火車站，被稱「最醜的車站」，中壢區東興里長莊英起推動後站整頓，號召里民展開中壢後站鐵道旁3...

竹市生命園區缺乏無障礙設施 市府：持續爭取預算改善

罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師陳俊翰因感冒引起併發症，大年初二11日過世，家屬16日移靈新竹市生命紀念園區10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。