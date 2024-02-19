YouBike2.0苗栗建置至少200站 雙慢城、海線優先

苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年、明年規畫至少200站租賃站，優先建置在觀光地區雙慢城三義鄉、南庄鄉，及海線地區配合宗教盛事白沙屯媽祖進香活動，3月起啟動會勘場址。

苗栗縣公共自行車租賃系統升級及營運管理去年底決標，將引進YouBike2.0系統，規畫至少200站租賃站，1250輛一般車、1250輛電輔車，及5000柱車柱，建置在3萬人口以上的苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、後龍鎮、通霄鎮、公館鄉，及三義鄉、南庄鄉。

縣府工務處蒐集彙整民眾、民意代表及公所建議點位，今天公布點位選取原則及建置期程規畫，三義及南庄地區的站點，將進一步交流觀光協會及休閒農業協會等業者意見，會勘確認無虞後，隨即進行建置。

此外，配合通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動，因過往皆有民眾會騎乘YouBike公共自行車往返苗栗台中參與活動，將優先在拱天宮、白沙屯火車站、通霄火車站、台鹽通霄觀光園區，及苑裡火車站等5處站點，拆轉車柱增設2.0系統與1.0系統共站，讓民眾屆時可以租借利用YouBike2.0系統來參與進香。