快訊

電腦SSD固態硬碟已經完全取代HDD傳統硬碟？網指這理由當然選它

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

解決客運缺工 桃園市大客車駕駛專案計畫報名開跑

中央社／ 桃園19日電
桃園市政府為解決司機缺工問題，與7 家客運業者簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，桃園市政府交通局今天表示，首梯次開放50人報名，預計3月起開班受訓。示意圖／聯合報系資料照
桃園市政府為解決司機缺工問題，與7 家客運業者簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，桃園市政府交通局今天表示，首梯次開放50人報名，預計3月起開班受訓。示意圖／聯合報系資料照

桃園市政府為解決司機缺工問題，與7 家客運業者簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，桃園市政府交通局今天表示，首梯次開放50人報名，預計3月起開班受訓。

交通局局長張新福說，報名受訓就能領基本薪資和學習津貼，原住民和新住民更可加碼，完訓還有獎金，5個月就能領約新台幣20萬元，原住民和新住民領約25萬元，就業滿1年更加碼里程碑獎金2萬元、滿3年再6萬元，藉此鼓勵駕駛員留任服務。此外還有新增保險、新住民職場適應課程和加碼補助儲蓄保險等。

交通局表示，細究駕駛荒原因發現是考照門檻高、會面臨5個月薪水空窗期，人才都是同業間流動，至今仍面臨272名司機缺額、占全市駕駛人數27%，市府盼透過計畫打破過去取得駕照才能應徵限制，挖掘潛在駕駛。經統計第一梯次已有31人報名參加，預計3月起開班受訓，最快8月即可上線服務。

交通局指出，市府計畫招募20歲至64歲的待業民眾，並符合取得普通小客車駕駛執照滿2年以上等資格，可在2月底前攜帶駕照及身分證至就業職訓服務處及17處就業服務據點洽詢，經評估核可將依專案職缺志願順序媒合客運業者面試，目標在2年內招募培訓200名大客車司機。

保險 新住民 駕照

延伸閱讀

YouBike 2.0E能否騎人行道？桃園、新北不同制一線之隔恐觸法

去年春節青埔人潮破10萬 桃園交通局規畫交管防壅塞

北桃4條國道客運申請退場 桃市府協調代駛至年底暫解危機

國道客運710大溪台北確定亞通營運 春節班次時間看這裡

相關新聞

迎接元宵後客家掃墓 苑裡鎮公所搶先10公墓除草及清運

因應春節過後到清明節前，民眾陸續返鄉掃墓祭祖，尤其元宵過後開始進入高峰期，苗栗縣苑裡鎮公所為方便民眾上山掃墓，近日已完成...

提升垃圾處理量能！竹市垃圾焚化廠完成升級優化

新竹市垃圾資源回收廠（垃圾焚化廠）自建廠營運已逾23年，是竹市唯一大型廢棄物處理設施，更是協助桃竹苗地區垃圾調度處理的重...

YouBike2.0苗栗建置至少200站 雙慢城、海線優先

苗栗縣政府引進YouBike2.0系統，今年、明年規畫至少200站租賃站，優先建置在觀光地區雙慢城三義鄉、南庄鄉，及海線...

竹市垃圾焚化廠整改 提升垃圾處理量能

竹市府今天說，垃圾焚化廠已逾23年，多數設備老舊常發生設備故障需停爐搶修，目前進行整改工程階段，目標朝每天可進行處理68...

苗縣府獲贈16套設備 啟動偏鄉遠距醫療ESG公益計畫

苗栗縣政府與非營利組織「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」團隊合作，歷經3月試辦智慧遠距醫療成果出爐，苗縣府今天舉辦偏遠地區健康...

拓展族語能見度 竹縣推首本原住民族語及中文權益手冊

全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。