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苗縣府獲贈16套設備 啟動偏鄉遠距醫療ESG公益計畫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦頒發感謝狀給公益聯盟及合作的佑全藥品、如影優活、健康聯網資訊服務、欣銓科技等公司代表。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦頒發感謝狀給公益聯盟及合作的佑全藥品、如影優活、健康聯網資訊服務、欣銓科技等公司代表。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府與非營利組織「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」團隊合作，歷經3月試辦智慧遠距醫療成果出爐，苗縣府今天舉辦偏遠地區健康照護設備捐贈暨啟動遠距之愛ESG公益計畫記者會，未來將以網路取代道路，解決偏鄉醫療缺乏，迅速提高即時性、便利性服務，守護居民健康。

縣府衛生局指出，台灣遠距智慧之愛公益聯盟去年10月25日與縣府簽訂合作意向書後，捐贈16套照護健康量測套組及遠距視訊衛教課程、照護優活行動測量軟體、醫生馬上看智慧照護平台等設備，以「智慧健康雲」為基礎，由為恭醫院、天恩診所、西湖鄉衛生所、獅潭鄉衛生所及14家醫事C巷弄長照站，共同試辦遠距之愛ESG（是一種新型態評估企業的數據與指標）公益計畫。

這18個據點，從「智慧巡檢」、「視訊衛教」、「智慧照護」、「遠距醫療」四大面向，以數位健康照護來服務偏鄉，提高就醫多元性、降低碳足跡，節省居民往返就醫時間與交通成本，強化在地醫療量能。

截至本月5日為止，由醫事人員協助民眾體重、血壓、血糖、血氧、體溫檢測的服務量測達3萬220人次，發現異常6150人次（異常率百分之20.4），另提供衛教服務2206人。

該公益聯盟理事長林坤正表示，照護優活健康量測套組提供日照中心血壓計、血糖計、血氧計、額溫槍、體重體脂機，巡迴檢查部分有AI導心電圖、AI眼底鏡、耳道鏡、鼻喉鏡、手持式超音坡等設備，相關科別醫事人員可從每天的監測數據，提供即時關懷與緊急處理。他並承諾，這些設備與其捐贈不如說是借用，他們將再負擔日後的維護及耗材使用。

現場由苗栗縣長鍾東錦頒發感謝狀給公益聯盟及參與計畫的佑全藥品、如影優活、健康聯網資訊服務、欣銓科技等公司代表；鍾並表示，因縣內醫療資源較少，透過ESG企業回饋照護偏鄉並永續經營，縣府將全力支持，達成互惠雙贏目標，同時也將督促各鄉鎮衛生所化被動為主動，平時主動關心轄內居民健康狀況，讓苗栗縣成為一個永續智慧健康城市。

林坤正表示，這些設備與其捐贈不如說是借用，他們將再負擔日後的維護及耗材使用。記者吳傑沐／攝影
林坤正表示，這些設備與其捐贈不如說是借用，他們將再負擔日後的維護及耗材使用。記者吳傑沐／攝影
台灣遠距智慧之愛公益聯盟提供16套照護健康量測套組，可供醫事人員監測數據，做即時關懷與緊急處理。記者吳傑沐／攝影
台灣遠距智慧之愛公益聯盟提供16套照護健康量測套組，可供醫事人員監測數據，做即時關懷與緊急處理。記者吳傑沐／攝影

衛生所 遠距

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