苗縣府獲贈16套設備 啟動偏鄉遠距醫療ESG公益計畫

苗栗縣政府與非營利組織「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」團隊合作，歷經3月試辦智慧遠距醫療成果出爐，苗縣府今天舉辦偏遠地區健康照護設備捐贈暨啟動遠距之愛ESG公益計畫記者會，未來將以網路取代道路，解決偏鄉醫療缺乏，迅速提高即時性、便利性服務，守護居民健康。

縣府衛生局指出，台灣遠距智慧之愛公益聯盟去年10月25日與縣府簽訂合作意向書後，捐贈16套照護健康量測套組及遠距視訊衛教課程、照護優活行動測量軟體、醫生馬上看智慧照護平台等設備，以「智慧健康雲」為基礎，由為恭醫院、天恩診所、西湖鄉衛生所、獅潭鄉衛生所及14家醫事C巷弄長照站，共同試辦遠距之愛ESG（是一種新型態評估企業的數據與指標）公益計畫。

這18個據點，從「智慧巡檢」、「視訊衛教」、「智慧照護」、「遠距醫療」四大面向，以數位健康照護來服務偏鄉，提高就醫多元性、降低碳足跡，節省居民往返就醫時間與交通成本，強化在地醫療量能。

截至本月5日為止，由醫事人員協助民眾體重、血壓、血糖、血氧、體溫檢測的服務量測達3萬220人次，發現異常6150人次（異常率百分之20.4），另提供衛教服務2206人。

該公益聯盟理事長林坤正表示，照護優活健康量測套組提供日照中心血壓計、血糖計、血氧計、額溫槍、體重體脂機，巡迴檢查部分有AI導心電圖、AI眼底鏡、耳道鏡、鼻喉鏡、手持式超音坡等設備，相關科別醫事人員可從每天的監測數據，提供即時關懷與緊急處理。他並承諾，這些設備與其捐贈不如說是借用，他們將再負擔日後的維護及耗材使用。