快訊

預計今年退休…南投休假警上山打獵 疑被誤認成動物遭擊斃

80歲父親吸鞭炮煙引發氣喘離世 男星悲慟趴棺：最痛苦過年

韓國瑜朝野協商破裂！黃國昌這提議難達共識 綠白不歡而散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拓展族語能見度 竹縣推首本原住民族語及中文權益手冊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，讓原住民族人了解自身各項權益，親近自己的語言，並瞭解自身權益。圖／縣府提供
全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，讓原住民族人了解自身各項權益，親近自己的語言，並瞭解自身權益。圖／縣府提供

全台灣首次以原住民語言翻譯的權益手冊，新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊，讓原住民族人了解自身各項權益，親近自己的語言，並瞭解自身權益。

新竹縣長楊文科表示，這是全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，非常具有教育意義的里程碑。透過雙語表達，讓一般社會大眾認識及欣賞原住民族語言，尊重及保存原住民族文化，並鼓勵族人在日常生活習慣使用族語，讓語言傳承觸目可見、觸手可及。此次的手冊是由新竹縣原住民族語言推廣人員協助翻譯校對，共同完成族語版本，感謝中央原民會專款挹注經費。

 原住民族行政處長雲天寶表示，每年縣府都會編列預算製作原住民族權益手冊，詳盡介紹各項補助項目及申請方式，提供新竹縣族人參考使用。

這次在春節前已陸續寄送至都會區原住民族家戶，尖石及五峰鄉民可至鄉公所免費索取，縣府官網也會提供線上版本供大眾下載閱讀，內容包含新生兒營養補助、成年人就業服務及金融貸款、老年人假牙裝置，以及獎勵造林及禁伐補償等各項權益事項，希望能為族人提供更完善的照顧。進一步推廣原住民族語言，營造族語友善環境以及拓展族語能見度。

新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊。圖／縣府提供
新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊。圖／縣府提供

原住民 新竹 語言

延伸閱讀

竹縣宣布加碼調升公托教保人員體檢補助金

用服務時間換商品、課程 竹縣時間銀行成效好今年續辦

新北金山、樹林高中設原民藝能班 保存文化精神

搶公車司機大戰開始 新竹縣宣布每月補貼1萬元薪資

相關新聞

苗縣府獲贈16套設備 啟動偏鄉遠距醫療ESG公益計畫

苗栗縣政府與非營利組織「台灣遠距智慧之愛公益聯盟」團隊合作，歷經3月試辦智慧遠距醫療成果出爐，苗縣府今天舉辦偏遠地區健康...

拓展族語能見度 竹縣推首本原住民族語及中文權益手冊

全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊，讓...

台鐵最醜火車站後站改頭換面 300米彩繪故事牆為市容添新妝

桃園市逾130年歷史的台鐵中壢火車站，被稱「最醜的車站」，中壢區東興里長莊英起推動後站整頓，號召里民展開中壢後站鐵道旁3...

竹市生命園區缺乏無障礙設施 市府：持續爭取預算改善

罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師陳俊翰因感冒引起併發症，大年初二11日過世，家屬16日移靈新竹市生命紀念園區10...

苗栗年後22日首場徵才 18家製造業提供逾500工作機會

年後想換工作嗎？苗栗地區首場徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署規畫2月22日在竹南科學園區行政服務中心 （竹南鎮科研...

走春拜廟政治學 桃園藍綠較勁濃

大選後的桃園市春節仍嗅出政治味，市長張善政過年至少跑39間宮廟，比去年多，2位副市長也幫忙「打群架」，為連任熱身不言可喻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。