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拓展族語能見度 竹縣推首本原住民族語及中文權益手冊
全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，新竹縣政府首推以地方通行語（泰雅族及賽夏族）及中文形式呈現的原住民族權益手冊，讓原住民族人了解自身各項權益，親近自己的語言，並瞭解自身權益。
新竹縣長楊文科表示，這是全台灣首次以原住民族語言翻譯的權益手冊，非常具有教育意義的里程碑。透過雙語表達，讓一般社會大眾認識及欣賞原住民族語言，尊重及保存原住民族文化，並鼓勵族人在日常生活習慣使用族語，讓語言傳承觸目可見、觸手可及。此次的手冊是由新竹縣原住民族語言推廣人員協助翻譯校對，共同完成族語版本，感謝中央原民會專款挹注經費。
原住民族行政處長雲天寶表示，每年縣府都會編列預算製作原住民族權益手冊，詳盡介紹各項補助項目及申請方式，提供新竹縣族人參考使用。
這次在春節前已陸續寄送至都會區原住民族家戶，尖石及五峰鄉民可至鄉公所免費索取，縣府官網也會提供線上版本供大眾下載閱讀，內容包含新生兒營養補助、成年人就業服務及金融貸款、老年人假牙裝置，以及獎勵造林及禁伐補償等各項權益事項，希望能為族人提供更完善的照顧。進一步推廣原住民族語言，營造族語友善環境以及拓展族語能見度。
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