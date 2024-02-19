台鐵最醜火車站後站改頭換面 300米彩繪故事牆為市容添新妝

桃園市逾130年歷史的台鐵中壢火車站，被稱「最醜的車站」，中壢區東興里長莊英起推動後站整頓，號召里民展開中壢後站鐵道旁300公尺圍牆彩繪工程，配合人行道改善，最近完工啟用，民眾經過煥然一新，莊英起今天上午表示，後站2、30年來髒亂如地方毒瘤，在鐵道局補助經費70萬元，里民參與彩繪以中壢火車站的過去、未來及在地文化特色圖案，改善醜陋車站市容。

中壢火車站自日據時代建成啟用，迄今逾130歷史，至今車站出入旅客人數為台鐵車站第4名，被網友稱為「最醜的車站」，目前中壢車站進行台鐵、機捷、桃捷三鐵共構施工，交通部預定6月拆除老舊站體啟用新站，莊英起率先發起推動後站市容整頓構想，改變後站環境和市容。

莊英起表示，中壢車站後站長期髒亂不堪，2、30年來髒亂、水溝積水惡臭、雜草及機車亂停，行人無處可走，被視為地方毒瘤，他去年為履行里長競選政見，推動後站環境市容改善，在立委魯明哲和鐵道局、市府和中壢區公所去年會勘決定整頓，施工解決後站髒亂、清理水溝，處理雜草和廢棄機車，區公所在台鐵中壢後站鐵道圍牆設置人行道，設置路燈，改善後站環境，由鐵道局70萬元經費，清洗圍牆和粉刷。