台鐵最醜火車站後站改頭換面 300米彩繪故事牆為市容添新妝
桃園市逾130年歷史的台鐵中壢火車站，被稱「最醜的車站」，中壢區東興里長莊英起推動後站整頓，號召里民展開中壢後站鐵道旁300公尺圍牆彩繪工程，配合人行道改善，最近完工啟用，民眾經過煥然一新，莊英起今天上午表示，後站2、30年來髒亂如地方毒瘤，在鐵道局補助經費70萬元，里民參與彩繪以中壢火車站的過去、未來及在地文化特色圖案，改善醜陋車站市容。
中壢火車站自日據時代建成啟用，迄今逾130歷史，至今車站出入旅客人數為台鐵車站第4名，被網友稱為「最醜的車站」，目前中壢車站進行台鐵、機捷、桃捷三鐵共構施工，交通部預定6月拆除老舊站體啟用新站，莊英起率先發起推動後站市容整頓構想，改變後站環境和市容。
莊英起表示，中壢車站後站長期髒亂不堪，2、30年來髒亂、水溝積水惡臭、雜草及機車亂停，行人無處可走，被視為地方毒瘤，他去年為履行里長競選政見，推動後站環境市容改善，在立委魯明哲和鐵道局、市府和中壢區公所去年會勘決定整頓，施工解決後站髒亂、清理水溝，處理雜草和廢棄機車，區公所在台鐵中壢後站鐵道圍牆設置人行道，設置路燈，改善後站環境，由鐵道局70萬元經費，清洗圍牆和粉刷。
為增加中壢後站長約300公尺的鐵道旁圍牆美觀，他號召里民進行後站鐵道圍牆彩繪牆面，莊英起說，後站圍牆彩繪包括6大主題，以中壢車站從日據、光復及未來三鐵共構的車站建築沿革圖案為主，搭配「來趣中壢」的眷村、客家文化、地方特色場館、美食等故事彩繪牆面，最近完成啟用，後站改善對在地居住3、4代的里民意義不同，後站環境改善和彩繪鐵道旁圍牆市容一新，也讓經過市民認識中壢的在地文化特色。
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