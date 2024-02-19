竹市生命園區缺乏無障礙設施 市府：持續爭取預算改善

罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師陳俊翰因感冒引起併發症，大年初二11日過世，家屬16日移靈新竹市生命紀念園區106靈堂，27日舉行公祭。民進黨新竹市議員曾資程指出，近期協助陳治喪發現，竹市生命紀念園區多棟建物缺乏升降電梯，人行道也被防撞桿擋住，對身障者不友善；對此，市府表示，殯管所會持續爭取預算，改善無障礙設施。

市府民政處指出，竹市成德二街殯儀館建物於2000年落成啟用，當時對無障礙環境要求的確有未臻完善之處，因附近居民要求從該處斜坡進出，人行道斜坡才會設置一邊機車通道供機車出入，另一邊僅供行人進出，為避免機車駛入人行道，造成危險，才會在人行道出口設置軟性防撞桿。為提升安全性，殯管所於去年12月在斜坡道入口處加設機車道與人行道標線，避免機車誤入人行道。

民政處表示，市府一接獲相關反映就立刻採取作為，殯管所於16日下午與陳俊翰母親及全國身障福利協會討論，對於27日陳俊翰公祭儀式，殯管所會全力配合，當天會將人行道出入口部分防撞桿先拆下，方便輪椅族通行，也會增派人力協助引導動線。

若有行動不便者者要到生命園區的禮廳或靈堂，家屬可至服務中心申請登記，讓汽車由從服務中心前車道入口進入，或從追思園後方車道進入園區，方便行動不便者至靈堂捻香或至禮廳参加告別式。