竹市生命園區缺乏無障礙設施 市府：持續爭取預算改善
罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師陳俊翰因感冒引起併發症，大年初二11日過世，家屬16日移靈新竹市生命紀念園區106靈堂，27日舉行公祭。民進黨新竹市議員曾資程指出，近期協助陳治喪發現，竹市生命紀念園區多棟建物缺乏升降電梯，人行道也被防撞桿擋住，對身障者不友善；對此，市府表示，殯管所會持續爭取預算，改善無障礙設施。
市府民政處指出，竹市成德二街殯儀館建物於2000年落成啟用，當時對無障礙環境要求的確有未臻完善之處，因附近居民要求從該處斜坡進出，人行道斜坡才會設置一邊機車通道供機車出入，另一邊僅供行人進出，為避免機車駛入人行道，造成危險，才會在人行道出口設置軟性防撞桿。為提升安全性，殯管所於去年12月在斜坡道入口處加設機車道與人行道標線，避免機車誤入人行道。
民政處表示，市府一接獲相關反映就立刻採取作為，殯管所於16日下午與陳俊翰母親及全國身障福利協會討論，對於27日陳俊翰公祭儀式，殯管所會全力配合，當天會將人行道出入口部分防撞桿先拆下，方便輪椅族通行，也會增派人力協助引導動線。
若有行動不便者者要到生命園區的禮廳或靈堂，家屬可至服務中心申請登記，讓汽車由從服務中心前車道入口進入，或從追思園後方車道進入園區，方便行動不便者至靈堂捻香或至禮廳参加告別式。
曾資程表示，陳俊翰後續治喪事宜會由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘總召服務處與陽明交通大學林志潔教授共同商議處理，日前他與林志潔討論時發現生命紀念園區對身障者不友善，園區中景行廳、懷德廳及慎思廳建物都沒有升降電梯，人行道又被防撞桿，身障者若要搭電梯得繞很遠，且動線上有花台等干擾，在無障礙設施方面還有很大改善空間，他將在議會開議時提案，要求市府審慎評估，設置升降電梯及改善無障礙設施動線。
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