竹北兩變電箱占道 行人被迫與車爭道

新竹縣嘉豐二街為六家庄與高鐵特區的分界線，近來有民眾陳情，嘉豐二街一段西側有2個變電箱擋住整個人行道，民眾需要繞至馬路上與車子爭道才能通過，相當危險。台電昨天表示，其中1個今年會完成遷移，另一個因無適合地點暫無法遷移。

嘉豐二街東側就是高鐵特區，人行道不僅寬敞還規畫了綠帶，變電箱也在綠帶上，不會阻擋行人，但是西側為原本的六家庄，維持舊景觀，2個變電箱都在這一側，相距大約100公尺。

當地中興里長莊淙澍指出，近來接獲相當多的里民反映變電箱擋住人行道，尤其輪椅族和推娃娃車的家長；也有原本走在人行道的學生，被迫走上馬路，一旁汽車呼嘯而過，險象環生。

台電新竹區營業處表示，2處變電箱因人行道淨寬不足，設置後才阻擋人行道，嘉豐二街一段29號對面的變電箱，經評估鄰近沒有公共設施帶，暫時無法配合遷移改善；至於118號附近的變電箱，因鄰近有部分人行道淨寬足夠供遷移設置，已經與竹北市公所完成會勘，並已設計遷移案改善，預計今年度施工完成遷移。

莊淙澍強調，29號附近的變電箱，多次會勘都找不到適合遷移的位置，將再發文請台電尋找有無其他位置可遷移。