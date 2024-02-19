走春拜廟政治學 桃園藍綠較勁濃

大選後的桃園市春節仍嗅出政治味，市長張善政過年至少跑39間宮廟，比去年多，2位副市長也幫忙「打群架」，為連任熱身不言可喻；行政院副院長鄭文燦不遑多讓，仍與宗教團體和基層組織密切互動。藍綠私下較勁，民眾黨暫時低調，人事底定後將開始穩固基層。

國民黨在桃園市2022年贏得市長選舉，今年再囊括6席區域立委，總統選舉得票率也僅小輸綠營1.15個百分點，對2026市長選舉信心十足，張善政爭取連任機會高；民進黨歷經市長、立委2連敗，誰選市長還不定；另民眾黨今年大選成績優異，未來動向藍綠都關切。

張善政去年春節跑31間宮廟，被拿來跟前市長鄭文燦「比較」；今年規畫跑39間，幾乎全市跑透透；去年春節休假的副市長蘇俊賓、王明鉅，今年加入「群架」行列，算算公開行程，3人至少合跑72間。

張善政在開春上班後首個周末仍馬不停蹄，先後到蘆竹山腳天公廟、八德三元宮、霄裡玉元宮參香。蘆竹五福宮主委陳宗賢昨說，張善政身為基督徒，仍相當尊重宮廟傳統，三跪九拜樣樣來，入境隨俗表現令人感動。

鄭文燦今年仍公開拜訪桃園29間寺廟，和張善政行程高度重疊，另私下拜會關聖帝君、媽祖等系統組織友人，持續鐵人跑攤；友人表示，鄭已習慣和基層老朋友過年見面，持續掌握民情，相信對未來選情自有掌握。

民進黨議會黨團指出，鄭文燦8年市長親民作風已成模範，過年拜廟代表綠營在桃園「還有人」，選民不會忘記，但現在談選舉還早；一位宮廟主委則分析，「拜廟政治學」是台灣政治人物必修學分，參拜廟宇與選民搏感情，能增加曝光機會，但並非當選保證。

民眾黨總統大選在桃園市拿下好成績，市黨部選後暫時休養生息，慰勞黨工和小草，春節僅到零星宮廟發春聯；「保持不退燒才重要」主委黃成峻說，有人對市長選舉表態或盼合作，黨部不急著規畫，春節後完成人事調整，會更努力經營地方、穩固基層，2026大選絕不缺席。