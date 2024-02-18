快訊

文組畢業只能領低薪？ 網點名「1科系」賺翻：年薪穩破百萬

「機退2.0」害吞四紅單…屋主怨騎樓使照是停車位「合法」 卻遭誤開單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竹北2變電箱占據人行道...行人與車爭道險象環生 台電說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
嘉豐二街一段29號對面變電箱，經評估鄰近無公共設施帶，暫時無法配合遷移改善。記者黃羿馨／攝影
嘉豐二街一段29號對面變電箱，經評估鄰近無公共設施帶，暫時無法配合遷移改善。記者黃羿馨／攝影

新竹縣嘉豐二街為六家庄與高鐵特區的分界線，許多變電箱因在高鐵特區開發前就存在，後來竹北蓬勃發展後，就出現人行道上變電箱擋路的奇特現象。近來就有民眾陳情，嘉豐二街一段上有2個變電箱擋住整個人行道，民眾需要繞至馬路上與車子爭道才能通過，相當危險。台電表示，其中1個變電箱今年會完成遷移，但另外1個因無適合地點，暫時無法遷移。

林姓住戶指出，嘉豐二街一段人行道上出現2個變電箱，兩個相距約100公尺，體積大到整個占據人行道，每次通過都要繞至馬路上與車爭道才能通過，相當危險。也因附近500公尺處就是東興國中，許多學生下課後都會行經於此，常常出現學生和車子擦肩而過，且這條路又通往光明六路東二段，車流眾多，車子、機車也為了要閃避行人非常危險。

中興里長莊淙澍則指出，近來已接獲相當多里民反應變電箱擋住人行道的陳情，尤其輪椅族、推娃娃車的家長更無法通過相當不便。由於嘉豐二街是高鐵特區的分界線，這些變電箱是高鐵特區之前就存在的，所以集中在嘉豐二街西側，嘉豐二街東側就是高鐵特區，也因是高鐵特區前就有的既存變電箱，所以才會這麼瞎的直接擋住整個人行道。

莊淙澍說，但因為是既存變電箱，所以要找到合適的地方遷移並不容易，去年有再次申請會勘嘉豐二街一段與福興東路口周邊的變電箱，嘉豐一街音樂廳社區和福興東路家樂福超市旁的變電箱，已確定會遷移至福興東路上，至於嘉豐二街一段這2個變電箱，將會再發文請台電研擬，看有沒有其他位置可以遷移。

莊淙澍強調，像是嘉豐二街後半段的變電箱，前幾年都已經移除，不過像是嘉豐二街一段這2個變電箱和六家國小周圍的變電箱，經過多次會勘，都找不到適合遷移的位置，且變電箱不能離用戶端太遠，也因為要散熱無法地下化。

台灣電力公司新竹區營業處表示，嘉豐二街一段2處變電箱，因人行道淨寬不足，設置後阻擋人行道，其中嘉豐二街一段29號對面變電箱，經評估鄰近無公共設施帶，暫時無法配合遷移改善；嘉豐二街一段118號附近變電箱，因鄰近有部分人行道淨寬足夠供遷移設置，已與竹北市公所完成會勘，並已設計遷移案改善，預計今年度施工完成遷移。

東興國中學生下課後行經嘉豐二街一段118號前，為了閃避人行道上的變電箱，被迫走馬路，和車子擦肩而過，畫面相當危險。記者黃羿馨／攝影
東興國中學生下課後行經嘉豐二街一段118號前，為了閃避人行道上的變電箱，被迫走馬路，和車子擦肩而過，畫面相當危險。記者黃羿馨／攝影
嘉豐二街一段118號附近變電箱，因鄰近有部分人行道淨寬足夠供遷移設置，台電已與竹北市公所完成會勘，並已設計遷移案改善，預計今年度施工完成遷移。記者黃羿馨／攝影
嘉豐二街一段118號附近變電箱，因鄰近有部分人行道淨寬足夠供遷移設置，台電已與竹北市公所完成會勘，並已設計遷移案改善，預計今年度施工完成遷移。記者黃羿馨／攝影
高鐵特區的變電箱，設置在人行道的綠帶上，且人行道也寬敞，不會阻擋行人通行。記者黃羿馨／攝影
高鐵特區的變電箱，設置在人行道的綠帶上，且人行道也寬敞，不會阻擋行人通行。記者黃羿馨／攝影

人行道 台電

延伸閱讀

路旁機車、電桿擋道 基隆多年人行問題終於有解

相關新聞

影／竹北2變電箱占據人行道...行人與車爭道險象環生 台電說話了

新竹縣嘉豐二街為六家庄與高鐵特區的分界線，許多變電箱因在高鐵特區開發前就存在，後來竹北蓬勃發展後，就出現人行道上變電箱擋...

苗栗特有元宵民俗火旁龍競技 齊名北天燈、南蜂炮傳承

苗栗重要民俗火旁龍今年適逢龍年，13尾神龍今天在苗栗市玉清宮點睛，10年來最多一次，縣長鍾東錦、苗栗市代理市長葉志航等人...

「偽出國」櫻花美景何處賞？ 北橫出現粉紅世界出遊記得先訂餐

又是桃園市復興區櫻花季節浪漫登場，今年北橫櫻花季花期即日起至3月中、下旬，許多遊客沿北橫台7線前往上、中巴陵、拉拉山旅遊...

用服務時間換商品、課程 竹縣時間銀行成效好今年續辦

新竹縣政府結合關西儲蓄互助社，從2023年8月起試辦為期3年的時間銀行，67位參與民眾以社區服務的時間，換取商品、課程、...

新竹縣托嬰中心評鑑出爐 縣府加碼1200托育員體檢補助

新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。新竹縣政府為鼓勵及肯定優質托嬰中心及托育...

竹市凍卵補助再升級 擴大補助資格

新竹市府去年五月推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」，受惠對象為25到40歲設籍竹市女性，市府今宣布該計畫再升級，今年起申請資格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。