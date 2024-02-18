影／竹北2變電箱占據人行道...行人與車爭道險象環生 台電說話了

新竹縣嘉豐二街為六家庄與高鐵特區的分界線，許多變電箱因在高鐵特區開發前就存在，後來竹北蓬勃發展後，就出現人行道上變電箱擋路的奇特現象。近來就有民眾陳情，嘉豐二街一段上有2個變電箱擋住整個人行道，民眾需要繞至馬路上與車子爭道才能通過，相當危險。台電表示，其中1個變電箱今年會完成遷移，但另外1個因無適合地點，暫時無法遷移。

林姓住戶指出，嘉豐二街一段人行道上出現2個變電箱，兩個相距約100公尺，體積大到整個占據人行道，每次通過都要繞至馬路上與車爭道才能通過，相當危險。也因附近500公尺處就是東興國中，許多學生下課後都會行經於此，常常出現學生和車子擦肩而過，且這條路又通往光明六路東二段，車流眾多，車子、機車也為了要閃避行人非常危險。

中興里長莊淙澍則指出，近來已接獲相當多里民反應變電箱擋住人行道的陳情，尤其輪椅族、推娃娃車的家長更無法通過相當不便。由於嘉豐二街是高鐵特區的分界線，這些變電箱是高鐵特區之前就存在的，所以集中在嘉豐二街西側，嘉豐二街東側就是高鐵特區，也因是高鐵特區前就有的既存變電箱，所以才會這麼瞎的直接擋住整個人行道。

莊淙澍說，但因為是既存變電箱，所以要找到合適的地方遷移並不容易，去年有再次申請會勘嘉豐二街一段與福興東路口周邊的變電箱，嘉豐一街音樂廳社區和福興東路家樂福超市旁的變電箱，已確定會遷移至福興東路上，至於嘉豐二街一段這2個變電箱，將會再發文請台電研擬，看有沒有其他位置可以遷移。

莊淙澍強調，像是嘉豐二街後半段的變電箱，前幾年都已經移除，不過像是嘉豐二街一段這2個變電箱和六家國小周圍的變電箱，經過多次會勘，都找不到適合遷移的位置，且變電箱不能離用戶端太遠，也因為要散熱無法地下化。