苗栗特有元宵民俗火旁龍競技 齊名北天燈、南蜂炮傳承

苗栗重要民俗火旁龍今年適逢龍年，13尾神龍今天在苗栗市玉清宮點睛，10年來最多一次，縣長鍾東錦、苗栗市代理市長葉志航等人期許這場元宵客家民俗盛事，齊名北天燈、南蜂炮，永續傳承文化。

苗栗客庄特有民俗火旁龍有越火旁越旺的法，今年邁入第26年，龍年特別以「龍王會」為題，依例大年初九天公生今天在玉清宮，舉行祥龍點睛暨暨貓裏客家龍競技，湧進大批民眾觀賞，許多大人帶著小孩，饒富傳承意味。

鍾東錦、葉志航、客委會副主委周江杰，及民眾黨主席柯文哲等人擔任主典官，向玉清宮主神關聖帝君上奏表章後，取雞冠血為祥龍開光點睛，13尾龍隊彷彿神明附體，有了生命舞動，頓時鑼鼓喧天熱鬧非凡。

柯文哲首次參加，他肯定苗栗火旁龍最具地方特色、全國唯一的活動，鍾東錦、葉志航則表示，苗栗市歷屆市長努力，客委會、台灣中油公等單位支持贊助經費，火旁龍成了齊名北天燈、南蜂炮的元宵節活動，期許永續傳承。

13尾祥龍點睛後，排列龍門讓民眾由龍尾至龍頭穿龍門祈福，今天壓軸舞龍競技，參賽11支龍隊都使出渾身解數，有龍隊對分數提出異議，主辦單位苗栗市公所認為比賽規章未臻明確，開會決定從寬認定「禾豐龍藝」、「福苗龍藝」，並列金質獎冠軍，各5萬元獎金、獎牌。

銀質獎「同心龍藝」4萬元獎金、獎牌；銅質獎「舞空術」、「神龍館」、「承藝龍隊」，各3萬元獎金、獎牌；其餘5隊優勝各2萬2000元獎金、獎牌。另頒發永續獎「福星田寮龍藝」、創新獎「舞空術」、團隊獎「聯大文觀系龍隊」、造型獎「神龍館」，均可獲1萬元獎金。