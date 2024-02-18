用服務時間換商品、課程 竹縣時間銀行成效好今年續辦

新竹縣政府結合關西儲蓄互助社，從2023年8月起試辦為期3年的時間銀行，67位參與民眾以社區服務的時間，換取商品、課程、服務等，截至去年底累計存入5萬5560枚時間幣、提領2萬280枚時間幣，今年持續試辦，邁入第2年計畫，歡迎更多民眾加入。

新竹縣社會處指出，時間銀行類似金融銀行貨幣提存概念，是時間存取與提領的交換機制，服務時間的累積，可換取受服務的時間，也具有交換價值，可換取標示出時間的商品。

社會處表示，峨眉十二寮曾獲中央補助推出「時光幣」，由縣政府主政的首件時間銀行試辦計畫，2023年由關西儲蓄互助社聯結也兼關懷據點的家祿儲蓄互助社雀屏中選，計畫前期先盤點資源、訓練志工、進行推廣會、討論並規畫兌換機制，邀請在地社區參與服務等。

關西儲蓄互助社理事羅文蔚指出，互助社規畫了「修理咖啡館」的空間，服務項目有協助裁縫或小家電修理物件、二手物資整理與上架、社區服務、時間銀行志工服務等。

羅文蔚說，時間銀行發行實體「時間存摺」，也同步建置雲端資料庫，作為紀錄會員存取及提領時間幣的交易情形，有興趣加入或想瞭解時間銀行，可向關西儲蓄互助社洽詢。