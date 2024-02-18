竹縣宣布加碼調升公托教保人員體檢補助金

新竹縣政府今天表示，除了配合中央政策調整公共及準公共托育人員薪資，今年竹縣也加碼將托育人員體檢補助金額由700元調升至1200元，提供友善托育就業環境。

竹縣府今天發布新聞稿表示，日前召開民國113年第1次托嬰中心聯繫會議暨評鑑結果分享會，頒發獎牌及獎狀給112年評鑑獲評優等及甲等的各托嬰中心，會中也宣布今年配合中央政策調整公共及準公共托育人員薪資，縣府更加碼調高體檢補助金額。

縣府指出，公共及準公共托育人員體檢補助金額由新台幣700元調升至1200元，期望能提供友善托育就業環境，鼓勵投入嬰幼兒照顧服務。

新竹縣府社會處於稿中指出，為提升托嬰中心托育服務品質，112年針對110年底前立案之54家托嬰中心進行評鑑，結果有14家獲評優等及21家獲評甲等，評鑑結果可至竹縣府社會處網站查詢。