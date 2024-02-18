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新竹縣托嬰中心評鑑出爐 縣府加碼1200托育員體檢補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府為鼓勵及肯定優質托嬰中心及托育人員，今年除配合政策調整公共及準公共托育人員薪資外，同時宣布將加碼公共及準公共托育人員體檢補助金額，由700元調升至1200元。圖／新竹縣社會處提供
新竹縣政府為鼓勵及肯定優質托嬰中心及托育人員，今年除配合政策調整公共及準公共托育人員薪資外，同時宣布將加碼公共及準公共托育人員體檢補助金額，由700元調升至1200元。圖／新竹縣社會處提供

新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。新竹縣政府為鼓勵及肯定優質托嬰中心及托育人員，今年除配合政策調整公共及準公共托育人員薪資外，同時宣布將加碼公共及準公共托育人員體檢補助金額，由700元調升至1200元，期望能提供友善托育就業環境，鼓勵更多人才投入嬰幼兒照顧服務。

為提升托嬰中心托育服務品質，新竹縣社會處於2023年針對2021年底前立案之54家托嬰中心進行評鑑，評鑑著重行政管理、發展規畫適齡適性的教保活動、維護嬰幼兒健康之衛生保健及提供員工福利措施等。

社會處組織10位以上行政、教保及衛生之專業委員投入評鑑，確認托嬰中心整體托育服務品質，並給予托嬰中心實務建議，期望提供新竹縣內幼兒安全成長的托育環境。

社會處指出，2023年托嬰中心評鑑結果有14家獲評優等及21家獲評甲等，縣府藉由托嬰中心聯繫會議暨評鑑結果分享，感謝托嬰中心為托育品質把關，一起用心照顧嬰幼兒。

社會處表示，托嬰中心每3年評鑑1次，社會處每年也會辦理訪視輔導、教育訓練課程及至少2次不定期稽查，2023年全數托嬰中心已完成至少2次不定期稽查，希望透過公、私協力，共同守護嬰幼兒健康快樂成長。

新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。圖／新竹縣社會處提供
新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。圖／新竹縣社會處提供
新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。圖／新竹縣社會處提供
新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。圖／新竹縣社會處提供
新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。圖／新竹縣社會處提供
新竹縣2023年托嬰中心評鑑結果出爐，54家托嬰中心中，共有14家獲得優等評鑑。圖／新竹縣社會處提供

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