因應青埔人口增 新建校舍明年完工

桃園中壢青埔地區近年發展快速，吸引年輕家庭移居，但青埔國小校舍早已不敷使用，教育部核定7億3654萬元新建50間教室校舍，最後一期工程昨天動工。2之3期校舍將建有30間教室的教學大樓，還有圖書室、視聽教室，以及200公尺跑道運動場及綜合球場，力拚明年下半年完工。

青埔國小目前含附幼學生數達1880名，是中壢區頗具規模的學校，但原有校舍老舊及空間不足，又面臨學區人口增長，桃市府教育局採「先建後拆」分階段辦理新建校舍。

教育局指出，青埔國小2之1期工程新建教學大樓、活動中心及幼兒園已於2022年啟用，而2之2期為拆除既有校舍、司令台等建物並整地，2之3期將建地上4層教學大樓，還有圖書室與運動場等。

桃園市長張善政、教育部政務次長林明裕等人昨都出席青埔國小2之3期新建校舍開工典禮，林明裕說，高鐵沿線所有特區只有桃園在布設學校，期許青埔國小最後1期工程順利進行，成為青埔閃亮新星。張善政表示，青埔發展迅速人口不斷移入，也盼教育部繼續給予桃園的教育建設支持。

青埔國小2之3期校舍工程經費約3.5億元，其中教育部核定補助1億1540萬元，市府自籌2億3894萬元。設計風格延續原有校舍的紙飛機元素外，新建圖書室、視聽教室棟建物則為圓潤的蛋形設計，預計明年下半年完工，滿足青埔國小學區就學需求。